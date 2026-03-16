'मराठी सिनेमासाठी काय करतोय?' विलासराव देशमुखांनी रितेशला विचारलेला प्रश्न, वडिलांची इच्छा सांगताना म्हणाला...'सध्या मराठी भाषेला..'

RITEISH DESHMUKH SPEAKS ABOUT CHALLENGES FACED BY MARATHI FILM INDUSTRY: हिंदी सिनेमामुळे मराठी सिनेमाच्या तिकीटावर परिणाम होताना पहायला मिळतो. याबद्दल अनेकांनी कलाक्षेत्राबद्दलची आपली मतं व्यक्त केली आहेत. महाराष्ट्रात मराठी सिनेमे मोठ्या प्रमाणात पाहिले जातात. अशातच आता यावर रितेश देशमुखने सुद्धा त्यांची बाजू स्पष्टपणे मांडलीय. यावेळी बोलताना त्याने महाराष्ट्रात मराठी सिनेमाकडे पाठ फिरवली जात असल्याचं म्हणत नाराजी व्यक्त केलीय. .रितेश देशमुखने महाराष्ट्रातील मराठी सिनेमाबद्दल काळजी व्यक्त करत त्याची मतं मांडली आहेत. मराठी सिनेमांना अधिक पाठबळाची गरज असल्याचं तो म्हणाला. तसंच चित्रपटगृहांच्या व्यवस्थेत सुद्धा बदल होण्याची गरज असल्याचंही त्यानं म्हटलय. हिंदी सिनेमांचं वर्चस्व वाढत गेल्याचंही मत त्याने एका कार्यक्रमात बोलताना मांडलं आहे. .समाजवादी पक्षाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना तो म्हणाला की, 'सिनेसृष्टीचा जन्म महाराष्ट्रात मुंबईत झाला. दादासाहेब फाळके या मराठी माणसाने १०० वर्षांपूर्वी त्याची सुरुवात केली. मला आता कोणताही वाद नाही करायचं पण महाराष्ट्रात मराठी सिनेमाकडे दुर्लक्ष होतय.'.रितेश देशमुखच्या मते जसं दाक्षिणात्य भागात सिनेमांना महत्त्व दिलं जातं, तसं महाराष्ट्रात दिलं जात नाही. 'कर्नाटक आणि केरळमध्ये स्थानिक सिनेमांना प्राधान्य दिलं जातं. परंतु महाराष्ट्राची पहिली पसंती ही हिंदी आणि दुसरी मराठीला असते. गेल्या काही वर्षापासून तर ती अधिकच होत चालली आहे. महाराष्ट्रात ११ कोटी लोक मराठी बोलतात. परंतु मराठी सिनेमांकडे ते दुर्लक्ष करतात.'.तसंच मराठी सिनेमे मागे पडण्याचं खरं कारण हिंदी आणि मराठी सिनेमामधील आर्थिक तुलना. मराठी सिनेमे ३ ते ७ कोटींमध्ये बनवले जातात. परंतु हिंदी सिनेमा करायचा म्हटलं तर त्यासाठी १०० कोटी रुपये लागतात. त्यामुळे सहाजिकच एकाच दरात भव्य हिंदी सिनेमा पाहण्याचा पर्यात उपलब्ध असल्याने प्रेक्षक तिकडे वळतात.'.यावेळी बोलताना रितेश वडिलांनी इच्छा सांगत म्हणाला की, 'मी जेव्हा निर्मिती क्षेत्रात आला तेव्हा माझे वडिल म्हणाले होते की, तु हिंदीत काम करतोस पण मराठी सिनेमासाठी काय करत आहे? म्हणूनच माझ्या कंपनीनं सहा चित्रपट बनवले ते सुद्धा सगळे मराठीत होते.'.