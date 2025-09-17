Premier

"राजा शिवाजी सिनेमात एक छोटीशी भूमिका दे" दिवंगत वकिलाची अखेरची इच्छा रितेशने कशी केली पूर्ण ?

Ritiesh Deshmukh Complete His Advocate Friend Last Wish : अभिनेता रितेश देशमुखने त्याचे दिवंगत वकील मित्राची अखेरची इच्छा पूर्ण केली. याबाबत त्याने एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली.
"राजा शिवाजी सिनेमात एक छोटीशी भूमिका दे" दिवंगत वकिलाची अखेरची इच्छा रितेशने कशी केली पूर्ण ?
kimaya narayan
Updated on

  1. रितेश देशमुखचा ‘राजा शिवाजी’ सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित आहे.

  2. सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांचं नुकतंच निधन झालं, आणि त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत रितेशने इमोशनल पोस्ट शेअर केली.

  3. सिद्धार्थ शिंदेंनी मृत्यूपूर्वी या सिनेमात छोट्या भूमिकेत काम करण्याची इच्छा पूर्ण केली होती, याची माहिती रितेशने दिली.

Loading content, please wait...
riteish deshmukh
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com