"राजा शिवाजी सिनेमात एक छोटीशी भूमिका दे" दिवंगत वकिलाची अखेरची इच्छा रितेशने कशी केली पूर्ण ?

रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी' सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित आहे.सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांचं नुकतंच निधन झालं, आणि त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत रितेशने इमोशनल पोस्ट शेअर केली.सिद्धार्थ शिंदेंनी मृत्यूपूर्वी या सिनेमात छोट्या भूमिकेत काम करण्याची इच्छा पूर्ण केली होती, याची माहिती रितेशने दिली..Marathi Entertainment News : अभिनेता रितेश देशमुखचा लवकरच राजा शिवाजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर बेतलेल्या या सिनेमाविषयी अनेकजण उत्सुक आहेत. या सिनेमाचं शूटिंग बऱ्यापैकी पार पडलं आहे. नुकतंच रितेशने केलेल्या इमोशनल पोस्टने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. .काल 16 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टमधील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांचं अकस्मात निधन झालं. त्यानंतर रितेशने सोशल मीडियावर इमोशनल पोस्ट शेअर केली. सिद्धार्थ यांनी मृत्यपूर्वी राजा शिवाजी या सिनेमात काम केल्याचा खुलासा केला. या सिनेमात छोटीशी भूमिका साकारण्याची त्यांची इच्छा होती असं त्याने सांगितलं. .रितेशची पोस्ट रितेश म्हणाला,"हे शेअर करताना माझं मन खूप जड झालं आहे. सिद्धार्थ शिंदे हे माझे वर्गमित्र आणि सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील होते. ते खूप दयाळू, नम्रकायम चेहऱ्यावर हास्य असणारे आणि कायमच पाठींबा देणारे होते. सहा वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांना समजलं की मी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर एक सिनेमा करणार आहे तेव्हा त्यांनी मला फोन केला आणि विनंती केली की"रितेश कृपया मला राजा शिवाजीचा भाग बनव. अगदी काही क्षणांसाठी मी स्क्रीनवर दिसलो तरीही चालेल " शिवरायांबद्दल त्यांना असणारं हे त्यांचं प्रेम होतो. काही महिन्यांपूर्वीच आम्ही दोन छान शुटिंगचे दिवस संजय दत्त सरांबरोबर एकत्र घालवले. त्यांच्या हजेरीने सेट फुलून यायचा, आज मी त्यांचा सीन एडिट करत असताना माझ्या आपसूक हसू उमटलं. मी त्यांना फोन करायचा विचार केला. त्यानंतर मला ही अतिशय दुःखद बातमी समजली की ते आता पाल्यात नाहीत."."आपण एकत्र हा चित्रपट पाहत आहोत, हसत आहोत, आठवणी काढत आहोत हे पाहून माझ्या मनाला त्रास होतो. नियतीच्या मनात वेगळेच काही योजना होत्या. सिद्धार्थ, माझ्या भावा, तू एक दुर्मिळ रत्न होतास. तुझ्या कुटुंबाला आणि प्रियजनांना माझ्या मनापासून सहानुभूती. माझ्या प्रिय मित्रा, शांती लाभो - तू आमच्या हृदयात कायमचा जिवंत राहशील." असं पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे. .त्यांच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करत सिद्धार्थ यांना श्रद्धांजली वाहिली. सोशल मीडियावर रितेशची पोस्ट चर्चेत आहे. .FAQs : Q1. राजा शिवाजी सिनेमा कोणत्या विषयावर आधारित आहे?➡️ हा सिनेमा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित आहे.Q2. या सिनेमात मुख्य भूमिका कोण करतोय?➡️ अभिनेता रितेश देशमुख मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.Q3. सिद्धार्थ शिंदे यांचा या सिनेमाशी काय संबंध होता?➡️ त्यांनी मृत्यूपूर्वी या सिनेमात एका छोट्या भूमिकेत काम केलं होतं.Q4. रितेश देशमुखने कोणती पोस्ट शेअर केली?➡️ सिद्धार्थ शिंदे यांच्या निधनानंतर त्यांच्याविषयी इमोशनल पोस्ट शेअर केली.Q5. या सिनेमाच्या शूटिंगची काय प्रगती आहे?➡️ सिनेमाचं बरंचसं शूटिंग पूर्ण झालं असून लवकरच तो प्रदर्शित होणार आहे.