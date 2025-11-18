अबोली फेम सचित पाटीलची निर्माता म्हणून नवी इनिंग ! असंभव सिनेमाबद्दल म्हणाला..

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीत अभिनय आणि दिग्दर्शन या दोन भूमिकांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारे सचित पाटील, ‘असंभव’च्या निमित्ताने आता निर्माता म्हणून पहिल्यांदाच प्रेक्षकांसमोर येत आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीतील हा केवळ नवा टप्पा नसून सुमारे दोन दशकांच्या अनुभवातून तयार झालेले संचित आहे..तीन वर्षांपूर्वी ‘असंभव’ची प्रक्रिया सुरु झाली. कथाकार कपिल भोपटकर यांनी जेव्हा सचित यांना कथा ऐकवली, ती ऐकता क्षणी, ती मोठ्या पडद्यावर आणण्याचा निर्णय सचित यांनी घेतला. परंतु हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरला, तो त्यांच्या जिवलग मित्राच्या प्रेरणेमुळे अर्थात नितीन प्रकाश वैद्य यांच्यामुळे. .आपल्या या नव्या प्रवासाबद्दल निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते सचित पाटील म्हणतात, ''कपिलची कथा इतकी प्रभावी होती की, ती मोठ्या पडद्यावर यायलाच हवी असं वाटलं आणि इथेच नितीन प्रकाश वैद्य माझ्यासोबत उभा राहिला. त्यानेच मला प्रेरणा दिली की, इतका दमदार विषय हातात असताना निर्माता म्हणून पहिलं पाऊल टाकण्याची हीच सुवर्णसंधी आहे. मी निर्मिती क्षेत्रात उतरलो, त्याचं संपूर्ण श्रेय नितीनलाच जातं.'' .सचित पाटील आणि नितीन वैद्य यांची मैत्री अनेक वर्षांची आहे. दोघंही आपापल्या पहिल्या चित्रपटाच्या प्रवासात होते, तेव्हाच त्यांच्या मैत्रीचे सूर जुळून आले. एकत्र काम करण्याची इच्छा होती परंतु एकत्र काम करण्यासारखा योग्य विषय मिळण्याची त्यांना प्रतीक्षा करावी लागली आणि ही प्रतीक्षा 'असंभव'ने संपवली. .सचित पाटील सोबतच्या सहयोगाबद्दल नितीन वैद्य म्हणतात, '' सचितला मी अनेक वर्षांपासून ओळखतो. आम्ही बोलत असू, विचारांची देवाणघेवाण होत असे, परंतु एकत्र काम करण्यासारखी कथा सापडत नव्हती. ‘असंभव’ समोर आला आणि आम्हाला दोघांना जाणवलं आपण मिळून काहीतरी मोठं, ठळक करू शकतो. यातूनच आम्ही ‘मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंट’ची स्थापना केली आणि 'असंभव' हीच आपली एकत्र पहिली कलाकृती असावी आणि ती प्रेक्षकांच्या भेटीस आणावी, असा निर्णय घेतला.’’.‘असंभव’चे दिग्दर्शन सचित पाटील यांनी केलं असून पुष्कर श्रोत्री यांनी सह-दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. मराठीतील चार गुणी कलाकार सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी पहिल्यांदाच या चित्रपटाच्या निमित्ताने एकत्र पडद्यावर झळकणार आहेत. मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंट’चे सचित पाटील आणि नितीन प्रकाश वैद्य हे चित्रपटाचे निर्माते असून, एरिकॉन टेलिफिल्म्सच्या शर्मिष्ठा राऊत, तेजस देसाई आणि पी अँड पी एंटरटेनमेंटचे मंगेश परुळेकर व संजय पोतदार हे सहनिर्माते आहेत. रहस्य, भावना आणि नात्यांच्या गुंफलेल्या कथेतून उलगडणारा हा थरारक चित्रपट २१ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे..कार्यक्रमादरम्यान सुप्रसिद्ध मराठी गायकाला आलेला हार्टअटॅक; प्रसंग सांगताना म्हणाले "अर्धा तास उशीर झाला असता तर..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.