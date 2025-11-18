Premier

अबोली फेम सचित पाटीलची निर्माता म्हणून नवी इनिंग ! असंभव सिनेमाबद्दल म्हणाला..

Actor Sachit Patil As Producer : अभिनेता, दिग्दर्शक सचित पाटील असंभव सिनेमाच्या निमित्ताने निर्माता म्हणून पदार्पण करतोय. कसा आहे त्याचा हा सिनेमा जाणून घेऊया.
Actor Sachit Patil As A Producer

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीत अभिनय आणि दिग्दर्शन या दोन भूमिकांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारे सचित पाटील, ‘असंभव’च्या निमित्ताने आता निर्माता म्हणून पहिल्यांदाच प्रेक्षकांसमोर येत आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीतील हा केवळ नवा टप्पा नसून सुमारे दोन दशकांच्या अनुभवातून तयार झालेले संचित आहे.

