Marathi Movie : डबल नाही तर तिहेरी भूमिका ! असंभव सिनेमासाठी सचित पाटीलचा नवा प्रयोग

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक बहुआयामी, प्रभावी आणि दर्जेदार अभिनेता म्हणून आपली ओळख निर्माण करणारा सचित पाटील आता प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा अनुभव घेऊन येत आहे. 'असंभव' या थरारक आणि रहस्यमय चित्रपटातून सचित पाटील पहिल्यांदाच तिहेरी भूमिकेत झळकणार असून निर्माता, दिग्दर्शक आणि अभिनेता या तिन्ही जबाबदाऱ्या तो एकाचवेळी सांभाळत आहे..'साडे माडे तीन', 'क्षणभर विश्रांती', 'झेंडा', 'अर्जुन', 'क्लासमेट्स', 'फ्रेंड्स' सारख्या चित्रपटांमधून तसेच 'राधा प्रेम रंगी रंगली' आणि 'अबोली' या मालिकांमधून सचितने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर खोल ठसा उमटवला आहे. 'साडे माडे तीन' आणि 'क्षणभर विश्रांती' या चित्रपटांचे दिग्दर्शन करून त्याने आपल्या सर्वगुणसंपन्नतेचा ठसा आधीच उमटवला होता. आता 'असंभव'मधून तो एका नव्या रूपात, नव्या जबाबदारीत आणि नव्या आव्हानासह परतला आहे..काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'असंभव'च्या टीझरने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली आहे. रहस्य आणि थरार यांच्या उत्तम मेळ असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक वेगळाच अनुभव देणार असल्याचे दिसतेय. .आपल्या या अनुभवाबद्दल सचित पाटील म्हणतो, '' एकाच वेळी निर्मिती, दिग्दर्शन आणि अभिनय या तिन्ही भूमिका निभावणं, ही माझ्या आयुष्यातली मोठी परीक्षा होती. ज्यावेळी कपिल भोपटकर यांनी ही कथा मला ऐकवली, त्याक्षणी हा चित्रपट पडद्यावर आणणं हाच माझा ध्यास बनला. तिहेरी भूमिकेतील प्रत्येक जबाबदारी एकमेकांपेक्षा वेगळी आहे. या जबाबदाऱ्या साकारताना मी स्वतःलाही नव्यानं शोधलं. ही संपूर्ण प्रक्रिया मला सकारात्मक अनुभव देणारी होती आणि या सगळ्या प्रवासात मला मोलाची साथ लाभली ती माझ्या जीवलग मित्राची म्हणजेच नितीन प्रकाश वैद्यची. त्याने माझ्यावर ठेवलेल्या विश्वासामुळेच मी या तिहेरी भूमिका यशस्वीपणे पार पाडू शकलो आणि आम्ही दोघं मिळून मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंटची स्थापना करू शकलो. माझ्या टीमचा माझ्यावरील विश्वास, त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच 'असंभव'चा हा प्रवास शक्य झाला. मला खात्री आहे, हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात ठसा उमटवेल.".'असंभव'चे दिग्दर्शन सचित पाटील यांनी तर सह दिग्दर्शन पुष्कर श्रोत्री यांनी केलं आहे. या चित्रपटात मराठीतील चार नामवंत कलाकार सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार आहेत. या चौघांच्या अभिनयाची जुगलबंदीच या चित्रपटाचे मोठे आकर्षण ठरणार आहे..'मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंट'चे सचित पाटील आणि नितीन प्रकाश वैद्य हे चित्रपटाचे निर्माते असून, एरिकॉन टेलिफिल्म्सच्या शर्मिष्ठा राऊत, तेजस देसाई आणि पी अँड पी एंटरटेनमेंटचे मंगेश परुळेकर व संजय पोतदार हे सहनिर्माते आहेत. रहस्य, भावना आणि नात्यांच्या गाठींच्या थरारात प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवणारा 'असंभव' हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे..