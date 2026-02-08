Premier
"मुलीला फिट्स येत होत्या आणि खिशात पैसे नव्हते" सागर कारंडेने सांगितली ती वाईट आठवण ; म्हणाला..
Sagar Karande Shared Emotional Memory Of Daughter : अभिनेता सागर कारंडेने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याच्या स्ट्रगलच्या काळातील वाईट आठवण सांगितली. काय म्हणाला सागर जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील उत्तम अभिनेता आणि सध्या बिग बॉस मराठी सीझन 6 मुळे चर्चेत आलेला कलाकार म्हणजे सागर कारंडे. सागरने आजवर अनेक नाटक, सिनेमांमध्ये काम करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. पण अभिनयक्षेत्रातील स्ट्रगलचा काळ त्याच्यासाठी अत्यंत कठीण होता. नुकत्याच त्याने या काळाच्या आठवणी शेअर केल्या.