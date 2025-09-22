कठीण परिस्थिती असूनही सलमान खानने पूर्ण केले ‘बॅटल ऑफ गलवान’ चं शूटिंग !

सलमान खानने आपल्या आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’चं पहिलं 45 दिवसांचं कठीण शेड्यूल पूर्ण केलं आहे, ज्यामध्ये त्यांनी 15 दिवस प्रत्यक्ष सेटवर काम केलं.शूटिंग लडाखमध्ये 2-3°C तापमानात आणि कमी ऑक्सिजन पातळीत पार पडलं असून सलमानने शारीरिक दुखापती असूनही काम थांबवलं नाही.आता दुसरं शेड्यूल एका आठवड्यानंतर सुरू होणार असून दरम्यान त्यांना पुनर्वसनासाठी थोडा वेळ मिळेल..Entertainment News : बॉलिवूडमधील सर्वात मोठा सुपरस्टार सलमान खान केवळ कोट्यवधी चाहत्यांच्या मनावर राज्य करत नाहीत, तर बॉक्स ऑफिसवरही जबरदस्त कामगिरीसाठी ओळखले जातात. अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनंतर आता ते आपल्या पुढच्या चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ साठी पूर्ण ताकदीनिशी तयारी करत आहेत. सलमान अभिनित हा चित्रपट जाहीर झाल्यापासूनच चर्चेत आहे आणि आता यासंदर्भात एक मोठा अपडेट समोर आला आहे. खरं तर, सलमान खानने या चित्रपटाचे पहिले 45 दिवसांचे शेड्यूल पूर्ण केले आहे, ज्यामध्ये ते 15 दिवस प्रत्यक्ष सेटवर होते..सलमान खानने ‘बॅटल ऑफ गलवान’ची शूटिंग लडाखमध्ये 2-3 अंश सेल्सियस तापमानात केली आणि चित्रपटाचे पहिले व सर्वात कठीण 45 दिवसांचे शेड्यूल पूर्ण केले, ज्यामध्ये ते 15 दिवस उपस्थित होते. कमी ऑक्सिजन पातळी आणि शारीरिक दुखापती असूनही त्यांनी शूटिंग चालू ठेवले, जेणेकरून चित्रपटाच्या कामात खंड पडू नये. आता दुसरे शेड्यूल एका आठवड्यानंतर सुरू होणार आहे. या दरम्यान सलमान खानला त्यांच्या दुखापतींमधून सावरायला थोडा वेळ मिळेल.. इंडस्ट्रीमधील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार “सलमान खान आणि त्यांच्या टीमने लडाखमध्ये 2-3 अंश तापमानात शूटिंग केली, जिथे कमी ऑक्सिजन आणि कठीण हवामानाचा सामना करावा लागला. पूर्ण शेड्यूल 45 दिवसांचे होते, त्यामध्ये सलमान 15 दिवस उपस्थित होते आणि दुखापती असूनही त्यांनी शूटिंग थांबवले नाही. हे खरंच त्यांच्या कामाबद्दल असलेल्या समर्पणाचं प्रतीक आहे. या अपडेटनंतर प्रेक्षकांमध्ये आणखी उत्सुकता वाढली आहे की सलमान या चित्रपटात काय नवीन घेऊन येणार आहेत. त्यांच्याकडे सावरायला फारसा वेळ नाही कारण दुसरं शेड्यूल लवकरच सुरू होणार आहे.”.सलमान खानची सध्याची लाईनअप पूर्णतः उच्च-ऑक्टेन कमर्शियल एंटरटेनर्सने भरलेली आहे. त्यांचा आगामी आणि फारच चर्चेत असलेला वॉर ड्रामा ‘बॅटल ऑफ गलवान’ आधीच इंटरनेटवर धुमाकूळ घालतो आहे आणि फर्स्ट लुकपासूनच प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. दिग्दर्शक कबीर खानसोबत सलमानची पुन्हा एकदा होणारी जोडी, विशेषतः ‘बजरंगी भाईजान 2’ संदर्भात, एक मोठा बदल घडवू शकते. हीच ती भावनिक कथा सांगण्याची शैली असू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या आधीच्या कामाला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलं होतं..FAQ's :Q1. ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटाचं शूटिंग कुठे झालं?➡️ पहिलं शेड्यूल लडाखमध्ये पार पडलं.Q2. सलमान खान किती दिवस शूटिंगला उपस्थित होते?➡️ 45 दिवसांच्या शेड्यूलपैकी ते 15 दिवस प्रत्यक्ष सेटवर होते.Q3. चित्रपटाचं शूटिंग किती कठीण होतं?➡️ 2-3°C तापमान, कमी ऑक्सिजन पातळी आणि शारीरिक दुखापती असूनही शूटिंग पूर्ण करण्यात आलं.Q4. पुढचं शेड्यूल कधी सुरू होणार आहे?➡️ दुसरं शेड्यूल एका आठवड्यानंतर सुरू होईल.Q5. सलमान खान सध्या काय करत आहेत?➡️ ते दुखापतीतून सावरत आहेत आणि दुसऱ्या शेड्यूलसाठी तयारी करत आहेत.."तो चप्पल फेकून मारायचा" केदार शिंदेंविषयी क्रांतीचा धक्कादायक खुलासा; किस्सा ऐकून सिद्धार्थला हसू आवरेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.