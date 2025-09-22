Premier

कठीण परिस्थिती असूनही सलमान खानने पूर्ण केले ‘बॅटल ऑफ गलवान’ चं शूटिंग !

Salman Khan Completes First Schedule Of Battle Of Galwan : अभिनेता सलमान खानने बॅटल ऑफ गलवान या सिनेमाचं पहिल्या शेड्युलचं शूटिंग पूर्ण केलं आहे.
कठीण परिस्थिती असूनही सलमान खानने पूर्ण केले ‘बॅटल ऑफ गलवान’ चं शूटिंग !
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. सलमान खानने आपल्या आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’चं पहिलं 45 दिवसांचं कठीण शेड्यूल पूर्ण केलं आहे, ज्यामध्ये त्यांनी 15 दिवस प्रत्यक्ष सेटवर काम केलं.

  2. शूटिंग लडाखमध्ये 2-3°C तापमानात आणि कमी ऑक्सिजन पातळीत पार पडलं असून सलमानने शारीरिक दुखापती असूनही काम थांबवलं नाही.

  3. आता दुसरं शेड्यूल एका आठवड्यानंतर सुरू होणार असून दरम्यान त्यांना पुनर्वसनासाठी थोडा वेळ मिळेल.

Loading content, please wait...
bollywood
salman khan
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com