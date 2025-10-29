Premier
बिग बॉस 19 साठी सलमानला मिळतं 150-200 कोटी मानधन ! निर्मात्याचा धक्कादायक खुलासा "आम्ही भांडतो पण.."
Salman Khan Fees For Big Boss 19 Revealed By Producer : बिग बॉस 19 चे निर्माते ऋषी नेगी यांनी सलमानचं मानधन आणि बिग बॉसमधील त्याचा सहभाग यावर भाष्य केलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया.
Bollywood News : बिग बॉस हा हिंदी टेलिव्हिजनवरील सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेला रियॅलिटी शो. सलमान खान या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करत असल्याने या शोची लोकप्रियता आणखी वाढली आहे. कार्यक्रमाच्या आठवड्याच्या रेटिंगपेक्षा वीकेंडला या शोची रेटिंग सगळ्यात जास्त असते. नुकतंच या शोचे निर्माते ऋषी नेगी यांनी या कार्यक्रमाविषयी महत्त्वपूर्ण खुलासे केले.