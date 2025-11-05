4 लाखांचं केसर फक्त पाच रुपयांच्या पॅकेटमध्ये ? दिशाभूल करणाऱ्या पानमसाल्याच्या जाहिरातीमुळे सलमान अडचणीत

Bollywood News : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान पुन्हा एका नव्या कायदेशीर अडचणीत अडकला आहे. कोटा जिल्हा ग्राहक संरक्षण न्यायालयात ग्राहकांची दिशाभूल केल्याबद्दल सलमान खानविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. एएनआय संस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सलमानने ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या पान मसाला ब्रँडची जाहिरात करून प्रचार केल्याबद्दल त्याला नोटीस बजावली आहे. सलमान आणि सदर पानमसाला उत्पादक या दोघांकडूनही उत्तर न्यायालयाने मागितले आहे. .भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाचे वकील इंदर मोहन सिंह हनी यांनी ही याचिका ग्रह न्यायालयात दाखल केली. त्यांनी म्हटलं की, ब्रॅण्डच्या उत्पादनात केशरयुक्त पान मसाला असल्याचा दावा केला आहे. जो ग्राहकांसाठी फसवा असल्याचं या याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. "केशराची किंमत सध्या प्रति किलोग्रॅम सुमारे 4 लाख रुपये आहे. तर 5 रुपयांच्या पिशवीत ते कसे असू शकते ? लोकांची दिशाभूल केली जात आहे." असं या तक्रारीत म्हटलं आहे..या जाहिरातीमुळे पानमसाला वापरण्यास ग्राहक प्रवृत्त होतात आणि त्यामुळे त्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होतात असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. "वेलची आणि केसरच्या नावाखाली पान मसाला खाण्याकडे आकर्षित होऊन तरुण कर्करोगाला बळी पडत आहेत. सलमान खान हा अनेकांसाठी आदर्श आहे. इतर देशातील सेलिब्रिटी थंड पेयांचा प्रचारही करत नाहीत, पण इथे ते पान मसाल्याचा प्रचार करत आहेत" असं याचिकाकर्त्याने एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं. .राजश्री पान मसाल्याच्या जाहिरातीवर बंदी घालण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली असून चिल्लर पार्टी, बजरंगी भाईजान या सिनेमांसाठी सलमानला मिळालेले राष्ट्रीय पुरस्कार काढून घ्यावेत अशी मागणीही केली आहे. या तक्रारीनंतर ग्राहक न्यायालयाने उत्पादक आणि सलमानला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी आधी म्हणजेच 27 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत त्यांचा जबाब नोंदवावा असं म्हटलं आहे. .केदार शिंदे घेऊन येतायत सासू-सुनेची जुगलबंदी ! 'मालिकेवर आधारित सिनेमा ?' प्रेक्षकांना पडला प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.