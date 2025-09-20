"त्याने माझ्या डोक्यात बॉटल फोडली" सलमानच्या गर्लफ्रेंडने केलेला धक्कादायक खुलासा ; म्हणाली..

Bollywood News : बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खान कायमच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असतो. भाईजान म्हणून ओळखल्या जाणारा सलमान कधी लग्न करणार हा प्रश्न कायम राहिला आहे. अजूनतरी भाईजानने लग्न केलं नाहीये. पण अनेक अभिनेत्रींबरोबर त्याचं नाव जोडलं गेलं. .सलमानचं प्रत्येक रिलेशनशिप वादग्रस्त राहिले आहेत. ऐश्वर्या राय पासून ते कॅटरिना कैफ पर्यंत सलमानचं नाव जोडलं गेलं. नुकतंच एका वरिष्ठ पत्रकाराने दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सलमानविषयी धक्कादायक खुलासा केला. त्याच्या गर्लफ्रेंडनेच ही घटना तिला सांगितल्याचं तिने सांगितलं. .हिंदी रशला वरिष्ठ पत्रकार पूजा सामंत यांनी मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी ही घटना सांगितली. त्या म्हणाल्या सोमी अली जेव्हा बॉलिवूडमध्ये नवीन आली त्यानंतर काहीच काळात ती सलमान बरोबर रिलेशनशिपमध्ये होती. तिने स्वतः याचा खुलासा पूजा यांच्याजवळ केला. .पूजा यांनी सांगितलं की, सोमी सलमानच्या खूप प्रेमात होती पण सलमानने एकदा खूप चिडला असताना सोमीच्या डोक्यात काचेची बाटली फोडली होती. त्यांनी सांगितलं की, 'सोमीने त्यावेळी दारू आणि सोडा एकत्र असलेलं ड्रिंक प्यायली होती. पण तिने ते ड्रिंक टेबलवरच ओतलं कारण तिला विचित्र वाटलं. त्यानंतर असं म्हटलं जातं की ती तिथे तिच्या मैत्रिणींबरोबर असताण तिथे सलमान आला आणि त्याने तिच्या डोक्यावर ती बॉटल फोडली. त्यावेळी या घटनेची खूप चर्चा झाली होती.'."त्यानंतर मी जेव्हा मी सोमीला भेटले तेव्हा तिने या घटनेला अफवा म्हटलं. "तो माझ्या बाबतीत खूप असुरक्षित आहे" असं ती तेव्हा मला म्हणाली. सलमान आणि ती रिलेशनशिपमध्ये असल्याची कबुलीही तिने मला दिली.".Movie Review : निशांची - देशी मसाल्याला भावनिक नात्याची झालर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.