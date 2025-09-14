भांडणामुळे नाही तर वडिलांमुळे झालेला प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा संजय दत्त बरोबर ब्रेकअप ! बॉलिवूडमधील अधुरी प्रेमकहाणी

Bollywood News : बॉलिवूडचा सुपरस्टार अभिनेता संजय दत्तची एकेकाळी खूप चर्चा होती ती त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे. तरुणपणी संजयचं नाव अनेक अभिनेत्रींबरोबर जोडलं गेलं. अगदी त्याचं लग्न झालेलं असतानाही अफेअरच्या चर्चा होत्या. त्यापैकीच एक चर्चेत राहिलेलं अफेअर म्हणजे अभिनेत्री माधुरी दीक्षित बरोबरच. .संजय आणि माधुरी यांचं अफेअर असल्याची चर्चा बराच काळ होती. पण यावर या दोघांनी कधीच भाष्य केलं नाही. नुकतंच प्रसिद्ध पत्रकार पूजा सामंत यांनी त्या दोघांच्या ब्रेकअपचं कारण हॉटरफ्लायला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. .साजन सिनेमाच्या शूटिंग दरम्यान माधुरी आणि संजय यांच्या अफेअरला सुरवात झाली. 1991 मध्ये त्यांचा हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. त्यावेळी संजय विवाहित होता आणि त्यांची पहिली पत्नी रिचा शर्मा त्यावेळी कॅन्सरशी झुंज देत होती. ती उपचारांसाठी अमेरिकेत तिच्या पालकांबरोबर गेली होती. तर इकडे संजयची माधुरीशी जवळीक वाढत होती. 1993मध्ये त्यांनी खलनायक सिनेमात काम केलं. हा सिनेमा सुपरहिट झाला आणि त्यांची जोडीही हिट झाली. .पण माधुरीच्या घरातून या नात्याला विरोध होता. पूजा यांनी सांगितलं की, जेव्हा मुंबई बॉम्बस्फोटात संजयचं नाव आलं तेव्हा माधुरीच्या वडिलांनी तिला संजयपासून दूर राहायला सांगितलं. त्यांनी तिला सांगितलं की हा मार्ग तिच्यासाठी योग्य नाही. त्यांनी तिला मराठीत सांगितलं की,"आज हा अभिनेता अशा गोष्टींमध्ये अडकत आहे. उद्या तो चांगला नवरा होईल याची काय गॅरंटी ? त्यामुळे तू त्याच्यापासून दूर राहिलेलेच बरी." माधुरीने वडिलांचं म्हणणं ऐकलं आणि तिचा-संजयचा ब्रेकअप झाला. .त्यानंतर संजयने रिया पिल्लईबरोबर लग्न केलं पण त्याचा घटस्फोट झाला. तिसरं लग्न मान्यता दत्तबरोबर केलं. पण एका मुलाखतीत त्याने माधुरीशी लग्न करायला आवडलं असतं असं मान्य केलं. माधुरीने श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न केलं. .या ब्रेकअपनंतर माधुरीने कधीच संजयबरोबर काम केलं नाही. शिवाय सार्वजनिक ठिकाणीही समोरासमोर येणं तिने टाळलं. अगदी कलंक सिनेमाच्यावेळेही असं म्हटलं जातं त्यांचं शूटिंग एकत्र झालं नव्हतं. व्हीएफएक्सच्या मदतीने त्यांचा एकत्रित शॉट घेतला गेला होता. .भारतीय संगीतकारांनी केलेली मोठी चूक ! भरपाई म्हणून ऑफर केलं पाकिस्तानी गायिकेला गाणं; आजही आहे सुपरहिट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.