जेव्हा जोडी नं 1 च्या सेटवर भडकलेल्या संजय दत्तने सगळ्यांसमोर शिव्या घातल्या; गोविंदा ठरला कारण !

Entertainment News : नव्वदचं दशक खऱ्या अर्थाने गाजवलं ते अभिनेता गोविंदाने. हिरो नंबर 1 अशी ओळख त्याची त्या काळात होती. दिग्दर्शक डेव्हिड धवनसोबत त्याने केलेलं सिनेमे त्यावेळी खूप गाजले. पण एकदा त्याच्या सिनेमाह्यसेट्वर एक अशी घटना घडली की संजय दत्त गोविंदावर खूप भडकला. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया. .2001 मध्ये संजय आणि गोविंदा या जोडीचा जोडी नंबर 1 हा सिनेमा रिलीज झाला. हा सिनेमा त्यावेळी खूप गाजला होता. पण याच सिनेमाबाबतचा किस्सा अभिनेता रजत बेदीने शेअर केला आहे. सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत काय म्हणाला रजत जाणून घेऊया. .गोविंदा नव्वदच्या दशकात अभिनेता म्हणून जरी सुपरहिट झाला असला तरीही त्याचं सेटवर वेळेवर न येणं अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरली होती. याबाबतचा एक किस्सा रजतने शेअर केला. तो म्हणाला की,"जोडी नंबर 1 साठी डेव्हिडला सकाळी 7 वाजता शूटिंग सुरु करायचं होतं. संजय दत्त सकाळी 6 वाजता सेटवर पोहोचला. तेव्हा इतर क्रूसुद्धा सेटवर आला नव्हता. पण गोविंदाचा कुठेच पत्ता नव्हता. "."सगळेजण गोविंदाची वाट बघत होते. पण नंतर समजलं की तो अजून घरीच आहे. मग कुणीतरी सेटवरून त्याला घेण्यासाठी घरी गेलं. तो व्यक्ती त्याच्या घराबाहेरच बराच वेळ थांबून होता. सगळेजण वाट बघून कंटाळले होते. तर गोविंदा घरातून बाहेर पडतच नव्हता. संजय दत्त वैतागला होता. दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास संजयचा राग अनावर झाला."."पण नंतर समजलं की गोविंदा घरीच नाही तर तो हैदराबादहुन विमानाने येतोय. कुणालाच याचा पत्ता नव्हता. त्यावेळी गोविंदा 4-5 शिफ्टमध्ये काम करायचा. दुपारी 3 वाजता गोविंदा आला. जेव्हा असिस्टंटने संजयला सीन दाखवला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की गोविंदापेक्षा जास्त संवाद त्याला आहेत. त्याचा पारा अजून चढला."."आधीच गोविंदामुळे संजय भडकला होता. त्यामुळे जेव्हा त्याने असिस्टंटला सीन बदलण्यासाठी सांगितलं तेव्हा अचानक त्याला राग अनावर झाला आणि त्याने त्याला शिव्या घातल्या. हे संवाद गोविंदाला दे मी बोलणार नाही असं त्याने स्पष्ट सांगितलं. असिस्टंटने स्क्रिप्ट बदलली. सगळे संवाद गोविंदाच्या वाट्याला आले. तो सीन त्याने फक्त दोन तासांमध्ये शूट केला.".आईचं महत्त्व सिद्ध करण्यासाठी ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मालिकेचा नवीन उपक्रम; सोशल मीडियावर #NotJustMoms होतोय ट्रेंड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.