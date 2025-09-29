"जर तुम्हीच मान नाही दिलात" नाव न घेता संतोष जुवेकरने व्यक्त केली उषा नाडकर्णींवर नाराजी ; म्हणाला..

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेता म्हणजे संतोष जुवेकर. संतोषने आजवर फक्त मराठीच नाही तर हिंदी सिनेमातही काम केलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने नाव न घेता ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. .संतोषने नुकतीच इसापनीती या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने मराठीपेक्षा बॉलीवूडला दिलं जाणारं महत्त्व आणि वागणूक यावर भाष्य केलं. यावेळीच त्याने उषा यांनी दिलेल्या जुन्या मुलाखतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांच्याशी या विषयावर बोलल्याचंही तो म्हणाला. ."एका खूप मोठ्या अभिनेत्रीची मुलाखत मी पाहिली. साऊथच्या कलाकाराबद्दल त्या बोलत होत्या. त्यांनी सांगितलं की तो किती गोड माणूस आहे. एवढा मोठा स्टार पण किती साधा आहे. तो माझ्याबरोबर खाली मांडी घालून बसून जेवला आणि मग त्या म्हणाल्या की आपले मराठी कलाकार जरा काम मिळालं की माज दाखवतात."."त्यादिवशी त्या मला भेटल्या. मी त्यांना विचारलं की, आपल्याकडचे कोणते कलाकार तुमच्याशी असं वागले? आतापर्यंत मी तुमच्यासोबत काम केलं, कधी वाईट वागलो ? तुम्ही मोठ्या स्टारचं कौतुक करा. पण तुम्ही आपल्याच घराला माणसांना मन दिला नाही तर बाहेरचे काय देणार ?" असा प्रश्न त्याने विचारला. .काही काळापूर्वी उषा नाडकर्णी यांनी मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी साऊथ अभिनेता विजय सेतुपतीचं कौतुक केलं. त्या म्हणाल्या होत्या की "तो साऊथ इंडस्ट्रीमधील सुपरस्टार असूनही आमच्यासोबत बोलला. खाली मांडी घालून जेवायला बसला पण आपल्या इकडच्या कलाकारांना एक काम मिळालं की खूप माज येतो." .मराठी मालिकेची परदेशात हवा, न्यूयॉर्क टाईम्स स्क्वेअरवर झळकली कमळी, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.