"जर तुम्हीच मान नाही दिलात" नाव न घेता संतोष जुवेकरने व्यक्त केली उषा नाडकर्णींवर नाराजी ; म्हणाला..

Santosh Juevkar Slammed Senior Actress : अभिनेता संतोष जुवेकरने ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्रींच्या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. काय म्हणाला संतोष जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेता म्हणजे संतोष जुवेकर. संतोषने आजवर फक्त मराठीच नाही तर हिंदी सिनेमातही काम केलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने नाव न घेता ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली.

