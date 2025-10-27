"त्याला त्याच्या बायकोची सेवा करायची होती म्हणून.." सचिन पिळगावकरांचा सतीश शाह यांच्या मृत्यूबद्दल खुलासा

News : ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांचं 25 ऑक्टोबरला निधन झालं. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण सिनेविश्वाला धक्का बसला. नुकतंच त्यांचे जुने मित्र आणि दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर यांनी सतीश यांच्या निधनाविषयी आणि त्यांच्या पत्नीच्या तब्येतीविषयी खुलासा केला. .सतीश यांच्या निधनानंतर सचिन यांनी न्यूज 18 या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सतीश यांच्याशी असलेली माहिती आणि त्यांचं आजारपण यावर भाष्य केलं. सतीश यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांनी सचिन यांना मेसेज केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. .सचिन म्हणाले की, "सतीश आणि मधू अतिशय प्रेमळ आहेत. आमच्या सगळ्या सिनेमांच्या प्रीमियरला ते दोघं आवर्जून यायचे. आम्ही त्यांच्याशिवाय कोणतीही गोष्ट साजरी करायची नाही. आता मला प्रश्न पडलाय की आता तो नसताना आम्ही सगळं हे कस साजर करू."."दुर्दैवाने मधूही आजारी आहे. तिला अल्झायमर आहे. यावर्षी सतीशवर किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाली. त्याला त्याचं आयुष्य वाढवायचं होतं कारण त्याला मधूची काळजी घ्यायची होती. त्याचं डायलिसिस सुरु होतं. या आधी त्याच्यावर बायपास शस्त्रक्रीया झाली आणि ती यशस्वी झाली. सुप्रिया तीनच दिवसांपूर्वी मधू आणि सतीशला भेटून आली. मी भेटू शकलो नाही कारण मी शूटिंगमध्ये व्यस्त होतो. त्याने काही गाणी वाजवली आणि मधु-सुप्रिया त्यावर नाचल्या. मधू चा चा चा वर कसा डान्स करायची याच्या आठवणी सांगत होती."."सतीश आणि मी कायमच मेसेजवर बोलायचो. त्या दिवशी दुपारी 12:56 लाच त्याचा मेसेज आला होता. याच अर्थ तेव्हा त्याची तब्येत बरी होती. पण अजूनही मी या धक्क्यात आहे. इंडस्ट्रीचं तर नुकसान झालंच आहे पण माझं खूप मोठं वैयक्तिक नुकसान झालं आहे.".सतीश शाह यांनी सचिन यांच्याबरोबर गंमत जंमत या सिनेमात काम केलं होतं. या सिनेमात त्यांनी पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली होती. जी गाजली होती. .अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी शिवसेना नेत्याची सून होणार, साखरपुड्यातील व्हिडिओ व्हायरल, होणारा नवरा काय करतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.