12,49,00,00,000 करोड रुपये ! बॉलिवूडचा बादशाह बनला अरबोपती, एकूण संपत्तीचा आकडा वाचून येईल चक्कर

2025 हे वर्षं शाहरुख साठी खास राहील आहे. यावर्षी त्याला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं या बरोबरच त्याची एंट्री आता अरबपतींच्या यादीत झाली आहे. हुरून रिच लिस्टनुसार 2025 मध्ये शाहरुखचा समावेश अरबोपतींमध्ये होतो आहे. .हुरून रिच लिस्ट मध्ये पहिल्या क्रमांकावर अनिल अंबानी आणि दुसरे नंबर गौतम अदानी यांचं नाव आहे. तर शाहरुख बरोबर जुही चावला आणि हृतिक रोशन, करण जोहर, अमिताभ बच्चन यांचाही समावेश आहे. सोशल मीडियावर शाहरुखच्या या नव्या अचिव्हमेंटची चर्चा आहे. .शाहरुखची संपत्ती एकूण 12,490 करोड रुपये असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. तर अंबानी कुटूंबाची संपत्ती 9.55 लाख कोटी रुपये आहे. गौतम अदानी 8.15 लाख कोटी रुपये आहे. .शाहरुखच्या सगळ्या संपत्तीचं श्रेय त्याच्या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या कंपनीला जात. 2002 मध्ये शाहरुखने या कंपनीची स्थापना केली आहे. या कंपनीमध्ये 500 हुन अधिक लोकांचा समावेश आहे. पण यातूनच नाही तर शाहरुख खान इतर गुंतवणुकीमधूनही पैसे कमावतो. अनेक रियल इस्टेट प्रॉपर्टीमध्ये त्याने गुंतवणूक केली आहे. बांद्रयामध्ये तो राहत असलेल्या घराची किंमत 200 करोड रुपये आहे जी एक ऐतिहासिक प्रॉपर्टी आहे. .तर लंडनमधील पार्क लेन परिसरात त्याचं आलिशान घर आहे. याशिवाय इंग्लडमध्ये व्हेकेशन रिट्रीट बेव्हर्ली हिल्समध्येही त्याचा बंगला आहे. दिल्ली आणि अलिबागमध्येही त्याच फार्म हाउस आहे याशिवाय दुबईमध्ये त्याच घर आहे. याशिवाय त्याच्याकडे बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉईस, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, बुगाटी, रेंज रोवर या प्रीमियम कार्स आहेत. .विशेष म्हणजे एचसीएल टेक्नॉलॉजीजच्या अध्यक्षा रोशनी नादर मल्होत्रा यांना भारतातील सर्वात श्रीमंत महिला म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांनी पहिल्यांदाच ₹ 2.84 लाख कोटींच्या संपत्तीसह टॉप 3 मध्ये प्रवेश केला आहे. या यादीत समाविष्ट असलेली लोकांची एकत्रित संपत्ती 167 लाख कोटी रुपये असून ही भारताच्या जीडीपीच्या जवळपास निम्मी संपत्ती आहे.