चेहऱ्यावर व्रण, पांढरे केस आणि डॅशिंग अंदाज !वाढदिवसादिवशी शाहरुखची चाहत्यांना खास भेट; Teaser Viral !

Shah Rukh Khan King Movie Teaser Out : अभिनेता शाहरुख खानने त्याच्या आगामी बहुप्रतीक्षित किंग सिनेमाचा पहिला टीझर सोशल मीडियावर शेअर केला. हा टीझर अल्पावधीत व्हायरल झाला आहे.
Bollywood Entertainment News : बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुखचा आज वाढदिवस आहे. या खास दिवशी शाहरुखने त्याच्या चाहत्यांना खास भेट दिली. शाहरुखने त्याच्या आगामी किंग सिनेमाचा टीझर त्याने सोशल मीडियावर शेअर केला. जो कमी कालावधीत व्हायरल झाला आहे.

