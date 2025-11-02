चेहऱ्यावर व्रण, पांढरे केस आणि डॅशिंग अंदाज !वाढदिवसादिवशी शाहरुखची चाहत्यांना खास भेट; Teaser Viral !

Bollywood Entertainment News : बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुखचा आज वाढदिवस आहे. या खास दिवशी शाहरुखने त्याच्या चाहत्यांना खास भेट दिली. शाहरुखने त्याच्या आगामी किंग सिनेमाचा टीझर त्याने सोशल मीडियावर शेअर केला. जो कमी कालावधीत व्हायरल झाला आहे. .२ नोव्हेंबर हा दिवस जगभरात SRK Day म्हणून साजरा केला जातो यावर्षी अजून एका गोष्टीसाठी खास ठरला आहे. शाहरुख खानच्या वाढदिवशी सिद्धार्थ आनंद यांनी त्यांच्या अत्यंत प्रतीक्षित चित्रपटाचा टायटल रिव्हील व्हिडिओ शेअर करत " KING " मधील शाहरुखचा लूक सादर केला. ‘पठाण’ सिद्धार्थ आनंद आणि शाहरुख यांचा हा दुसरा चित्रपट आहे..रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि मार्फ्लिक्स पिक्चर्स निर्मित ‘KING’ २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणार असून यात प्रेक्षकांना शाहरुख खानचा एक पूर्णपणे वेगळा नवा अवतार पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट जगभरातील चाहत्यांसाठी एक रोमांचक अनुभव ठरणार आहे यात शंका नाही. .किंग हा चित्रपट हा एक स्लीक, हाय-ऑक्टेन अॅक्शन एंटरटेनर असून, स्टाइल, करिश्मा आणि थ्रिल्सचा नवा पायंडा पाडणारा ठरणार आहे. सिद्धार्थ आनंद यांचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मास अॅक्शन चित्रपट ठरण्याची चिन्हं आहेत.‘KING’ चं टायटल त्याचा वाढदिसानिमित्त रिव्हील होणं हे शाहरुख खानच्या फॅन्ससाठी बेस्ट रिटर्न गिफ्ट असून दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांनी चाहत्यांना दिलेलं एक खास बर्थडे गिफ्ट नक्की आहे असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. व्हिडिओमध्ये जगभरात King Khan म्हणून ओळखला जाणारा एक माणूस, आता ‘KING’ या नावाने दहशत निर्माण करताना दिसतोय "सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ़ एक ही नाम KING".चाहत्यांच्या नजरेत शाहरुखचा हा लूक दर्जेदार असून अजून एक ईस्टर एग दडलेलं आहे. किंग ऑफ हार्ट्स कार्ड हातात शस्त्र म्हणून वापरताना दिसणारा शाहरुख जो त्याच्या “King of Hearts” जगभरात प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवतो आहे. सिल्वर केसांचा लूक, सिग्नेचर इअर अॅक्सेसरी आणि अत्यंत स्टायलिश पर्सोना चाहत्यांनी कधीच पाहिला नसेल असा "KING " २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.."वडिलांच्या मृत्यूंनंतर कोणता राजपुत्र नाचेल का ?" छावाच्या लेझीम सीनवर दिग्पाल यांची नाराजी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.