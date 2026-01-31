Premier

Marathi Movie : शैलेश दातारांचा निडर पोलीस अवतार; केस नं 73मधील लूक चर्चेत

Shailesh Datar In Case No 73 Movie : केस नंबर 73 सिनेमात शैलेश दातार पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारणार आहेत. जाणून घेऊया त्यांच्या भूमिकेविषयी आणि लुकविषयी.
Marathi Entertainment News : विविध माध्यमांतून सातत्याने वैविध्यपूर्ण भूमिका करणारे अभिनेते शैलेश दातार आता एका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिरेखेत पहायला मिळणार आहेत. ६ फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणार्‍या ‘केस नं. ७३’ या चित्रपटात एसपी संजय देशमुख ही जिगरबाज आणि कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका अभिनेते शैलेश दातार साकारणार आहेत.

