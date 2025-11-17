Premier

मानधन नाही तर 'या' कारणासाठी शैलेश लोढांनी सोडला तारक मेहता का उल्टा चष्मा; स्वतःच उघड केलं कारण !

Why Shailesh Lodha Leave Tarak Mehta Show : सोनी सब टीव्हीवरील तारक मेहता का उल्टा चष्मा मालिकेत तारक मेहता ही भूमिका साकारणाऱ्या शैलेश लोढा यांनी ही मालिका का सोडली याचा खुलासा केला.
Why Shailesh Lodha Leave Tarak Mehta Show

Why Shailesh Lodha Leave Tarak Mehta Show

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : सब टीव्हीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चष्मा मालिकेने एक दशक गाजवलं आहे. आता या मालिकेच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागली असली तरीही याचे जुने एपिसोड कायमच चर्चेत असतात. या मालिकेत तारक मेहता ही मुख्य भूमिका साकारणारे अभिनेते शैलेश लोढा यांची जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत आली आहे.

Loading content, please wait...
taarak mehta ka ooltah chashmah
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com