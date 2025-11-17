मानधन नाही तर 'या' कारणासाठी शैलेश लोढांनी सोडला तारक मेहता का उल्टा चष्मा; स्वतःच उघड केलं कारण !

Entertainment News : सब टीव्हीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चष्मा मालिकेने एक दशक गाजवलं आहे. आता या मालिकेच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागली असली तरीही याचे जुने एपिसोड कायमच चर्चेत असतात. या मालिकेत तारक मेहता ही मुख्य भूमिका साकारणारे अभिनेते शैलेश लोढा यांची जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत आली आहे. .शैलेश लोढा यांनी द लल्लनटॉप चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत हा खुलासा केला. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. ."मी पहिल्यांदाच उघडपणे याविषयी बोलतोय. त्या मालिकेचे जे निर्माते आहेत, त्यांचं मी नाव घेऊ इच्छित नाही. त्यावेळी सब टीव्हीवरच अजून एक कार्यक्रम यायचा कवितांविषयी. तिथे मला पाहुणा म्हणून आमंत्रण देण्यात आलं. माझं सेटवरील काम आटपून मी अर्ध्या तासाच्या शूटिंगसाठी तिथे गेलो आणि परतही आलो. काहीही असे नियम त्यावेळी बनवले नव्हते. "."ज्या दिवशी तो शो टेलिकास्ट होणार होता त्यावेळी त्यांचा फोन आला आणि त्यांनी मला विचारलं तुम्ही गेलातच कसे ? तेव्हा मी त्यांना सांगितलं की शैलेश लोढा म्हणून पाहुणा म्हणून गेलो होतो. तेव्हा त्यांनी माझ्याशी असभ्य भाषेत वर्तन केलं. याआधीही आमच्यात असंच एक भांडण झालं होतं. त्यानंतर मी 17 फेब्रुवारी 2022 ला एक मेल टाकला त्यात मी राजीनामा टाकला. पण तरीही त्यांनी बोलावल्यामुळे मी जाऊ लागलो."."पण पुढे त्यांनी मुद्दाम मला त्रास देण्यासाठी माझं मानधन रोखलं. फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी माझं नोव्हेंबरचं पेमेंट दिलं नाही. त्यांनी सांगितलं ऑफिसमधून येऊन पेपरवर सह्या करा आणि मानधन परत घेऊन जा. मी त्यांना पेपर्स पाठवायला सांगितले पण त्यांनी पाठवले नाहीत. त्यानंतर मी सेटवर जाणं बंद केलं. शेवटी त्यांनी पैसे दिले नाहीत तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मी अशा पेपर्सवर सही करावी ज्यावर लिहिलं आहे की मी सोशल मीडियावर त्यांच्या परवानगीशिवाय बोलणार नाही, कोणत्या कार्यक्रमामध्ये जाणार नाही. घटस्फोटानंतर तरी कुणी मॅरेज सर्टिफिकेटवर सह्या करत नाहीत. मग मी कोर्टात गेलो. केस जिंकली आणि मला माझे पैसे परत मिळाले."."आणि मी कारमधील गणपतीची ओरबाडून काढून फेकली" जुई गडकरीने सांगितला तो प्रसंग; "मी हॉस्पिटलमध्ये..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.