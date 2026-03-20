16 वर्षांनी लहान अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडले होते शम्मी कपूर; एका अटीमुळे तुटलं नातं

Marathi Entertainment News : बॉलिवूडचे एकेकाळचे सुपरस्टार, ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते शम्मी कपूर त्यांची हटके डान्स स्टाईल, अभिनय यांच्याबरोबरच चर्चेत राहिले ते त्यांच्या अफेअर्स मुळे. शम्मी यांनी अनेक अभिनेत्रींना डेट केलं. त्यांची पत्नी गीता बाली यांच्या अकाली मृत्यूनंतर शम्मी पुन्हा एकदा प्रेमात पडले होते. पण ही अभिनेत्री त्यांच्यापेक्षा तब्बल 16 वर्षांनी लहान होती. कोण होती ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .या अभिनेत्री होत्या मुमताज. शम्मी कपूर मुमताज यांच्या सौंदर्याने मोहित झाले. ते त्यांच्या प्रेमात पडले पण मुमताज यांनी एका अटीमुळे लग्नाला नकार दिला. खुद्द त्यांनी एका मुलाखतीत याविषयी खुलासा केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .सितारो का सफर या चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याविषयी खुलासा केला. त्या म्हणाल्या की,"आमच्या वयात खूप वर्षांचं अंतर होतं. मला त्यांच्यासोबत लग्न करायला प्रॉब्लेम नव्हता. त्यांचे वडील खूप चांगले होते. पण त्यांचं असं होतं की, लग्न झाल्यानंतर घरातल्या सुना सिनेमात काम करणार नाहीत. त्यांनी गीता बाली यांनाही सिनेमात काम करण्याची परवानगी दिली नाही. त्यावेळी मला माझं स्वप्न पूर्ण करायचं होतं. इंडस्ट्रीत मला नाव कमवायचं होतं. लहानपणापासून मी स्विमिंग, डान्सिंग या सगळ्यात माहीर होते.".मुमताज आणि शम्मी कपूर यांचं अफेअर त्या काळात गाजलं होतं. बरीच चर्चाही झाली होती. मुमताज यांचं नाव त्यानंतरही अनेक अभिनेत्यांशी जोडलं गेलं. पण अखेरीस त्यांनी मयूर वाधवानी यांच्याशी लग्न केलं. 1974 मध्ये त्यांनी लग्न केलं. त्यानंतर त्या ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाल्या. .मुमताज यांनी खिलौना, रोटी, आंधी और तुफान, जवान मर्द, दो रास्ते या सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांनी अनेक गाणीही लोकप्रिय ठरली होती.