ग्रँड बर्थडे सेलिब्रेशनचा बॉलिवूड प्रथेवर 'या' स्टारकिडने मारली फुल्ली ! कारण सांगताना म्हणाली..

Bollywood Actress Rejected Grand Birthday Celebration : बॉलिवूड अभिनेत्री आणि प्रसिद्ध स्टारकिडने तिचा वाढदिवस मोठा साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण तिने नुकतंच उघड केलं.
Bollywood News : बॉलिवूडची नवोदित स्टार शनाया कपूर या वर्षी तिचा वाढदिवस अगदी शांत आणि साध्या पद्धतीने साजरा करत आहे. आगामी चित्रपटांच्या गडबडीतून थोडा ब्रेक घेत, ती यावेळी फक्त जवळच्या मित्र-परिवारासोबत चांगला वेळ घालवणार आहे.

