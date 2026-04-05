"प्रियाचं जाणं दुर्दैवी पण" पत्नीच्या मृत्यनंतर पहिल्यांदाच व्यक्त झाला नवरा शंतनु; "त्या लढाईत आम्ही हरलो"

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय आणि उत्तम अभिनेता शंतनू मोघे प्रेक्षकांमध्ये त्याच्या विविध भूमिकांसाठी लोकप्रिय आहे. त्याची पत्नी आणि गुणी अभिनेत्री प्रिया मराठेचं वयाच्या 38 व्या वर्षी निधन झालं. दोन वर्षं ती कर्करोगाशी झुंज देत होती. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पहिल्यांदाच शंतनू प्रियाच्या निधनावर व्यक्त झाला. .शंतनूने नुकतीच मोहिनी मालिकेच्या निमित्ताने राजश्री मराठी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने प्रियाच्या निधनावर भाष्य केलं. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया. ."माझं राहणीमान साधं आहे. आयुष्य पुढे जात राहतं. जे घडलं ते अत्यंत दुर्दैवी होतं. खरंतर त्या कठीण काळात आम्ही खूप धैर्याने लढलो. पण काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात. त्या आजारपणाच्या लढाईत आम्ही हरलो पण ठीक आहे." असं त्याने म्हटलं. "प्रत्येकाचं आयुष्य वेगळं असतं. प्रत्येकाची जडणघडण वेगळी होत असते. शेवटी आपलं आपलं आपल्याकडे इतकंच मी म्हणेन."."प्रियाला मी साकारलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांची आवडली होती. याशिवाय सफरचंद नाटकातील माझं कामही तिला आवडलं होतं. आम्ही या सुखांनो या या मालिकेत एकत्र काम केलं होतं पण आमचे एकत्र सीन नव्हते. " असं त्याने पुढे सांगितलं. .शंतनू आता कलर्स मराठीवरील मोहिनी या मालिकेत काम करतो आहे. प्रियाच्या निधनानंतर त्याने स्वतःला सावरत पुन्हा एकदा कमबॅक केला. येड लागलं प्रेमाचं या मालिकेत त्याने प्रियाच्या निधनानंतर पहिल्यांदा काम केलं होतं.