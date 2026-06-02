"मालिकेतील रोमँटिक सीन्सचा मुलांवर परिणाम होतो" सध्याच्या कंटेंट वर शशांकची उघड नाराजी

Entertainment News : मराठी मालिकांमधील सध्याचा आघाडीचा अभिनेता शशांक केतकर त्याच्या परखड मतांसाठी प्रसिद्ध आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने मालिकांमधील रोमँटिक सीनबाबत मत व्यक्त केलं. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया. .शशांकने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने टीव्हीवरील दृश्यांचा मुलांवर होणारा परिणाम यावर भाष्य केलं. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया. .शशांक म्हणाला की,"आता मला याही गोष्टी समजू लागल्या आहेत की आपण जे मुलांना स्क्रीनवर दाखवतो त्याचा मुलांवरती परिणाम होतो. जो पर्यंत मला मुलं नव्हती तेव्हा जे पट्ट्या यायच्या की हे फक्त काल्पनिक आहे तेव्हा आपण हसण्यावारी न्ययचो. पण त्याचा परिणाम होतो हे आता मला स्वतःला मुलं झाल्यावर समजतं आहे. "."लहान मुलं या वयातली आणि याच्या नंतरची सुद्धा अत्यंत जिज्ञासू असतात प्रत्येक गोष्टीबाबत. आताच या सगळ्याला आळा नाही घातला, आताच त्यांना यापासून लांब नाही नेलं तर पुढची पिढी बिघडायला वेळ लागणार नाही. या सगळ्याचा परिणाम खूप होतो. त्यामुळे कलाकार म्हणून स्क्रिप्टकडे सुद्धा खूप काळजीपूर्वक बघतो की मला पुढे काय करावं लागणार आहे. "."ते जे स्क्रीनवर बघतात ते खूप मजेमजेत चाललेलं असतं. कार्टून्समध्ये सुद्धा. ते हातात ग्लास घेऊन चिअर्स करतात असं कुटूंब दिसतं. तर माझा मुलगा मला विचारतो की हे काय आहे. मी स्वतः अल्कोहोल घेत नाही, स्मोकिंग करत नाही, नॉनव्हेजही खात नाही. पण आता मला त्यांच्या या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतात. स्क्रीनवर दिसणाऱ्या गोष्टींचा मुलांवर परिणाम होतो." असं तो म्हणाला..'ती सध्या काय करते' तेजश्रीसाठी अंकुश चौधरीची खास पोस्ट, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.