परप्रांतीय रिक्षा चालकांच्या संपाच्या दिवशी स्वत:ची गाडी घेऊन रस्त्यावर उतरणार शिव ठाकरे, म्हणाला...'भगवा फेटा घातलेले ड्रायव्हर...'

SHIV THACKERAY OFFERS RIDE SERVICE DURING TAXI STRIKE: महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना १ मेपासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मराठी न येणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान या निर्णयाविरोधात अमराठी आणि परप्रांतीय रिक्षाचलकांनी विरोध केलाय. त्यांनी मराठी सक्तीविरोधात ४ मे रोजी संप पुकारला आहे. परंतु या संपाविरोधात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून शिव ठाकरे पुढे आलाय. .शिव ठाकरेनं त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर याबाबत पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'राम राम महाराष्ट्र, ४ मे रोजी टॅक्सी ड्रायव्हरचा संप आहे. त्यामुळे आपल्या सेवेमध्ये कुठेही आपणांस MH27 DK 0909 (टाटा हॅरिअर) हा टॅक्सी ड्रायव्हर कुठेही दिसल्यास हक्काने थांबवा. आपली खून एकच पाठीमागे जय महाराष्ट्र आणि ड्रायव्हरच्या डोक्यावर भगवा फेटा. काहीही हो...दादा तुमच्या सेवेत तत्पर असते. कारण मराठी माणूस थांबता कामा नये. तुमचाच - शिव ठाकरे.'.दरम्यान सोशल मीडियावर शिव ठाकरेनं घेतलेल्या निर्णयाचं कौतूक होतय. अमराठी रिक्षा चालकांनी दिलेल्या संपाच्या विरोधात अनेक कलाकारांनीही मतं मांडली आहेत. परंतु शिव ठाकरे मराठी माणसासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. दरम्यान प्रताप सरनाईक यांनी 'मराठी शिकणार नाही' असं म्हणणाऱ्या मुजोरी रिक्षा चालकांचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिलाय. यावेळी त्यांनी वाहन चालकांना मराठीतून बोलावे लागेल असंही म्हटलय.