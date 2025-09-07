Premier

'माझी तुझी रेशीमगाठ 2 ?' श्रेयस- प्रार्थना यांनी एकत्र घेतलं स्वामींचं दर्शन; एकत्र बघून प्रेक्षकांमध्ये चर्चा

Shreyas Talpade & Prarthana Behere Together Again For New Project : श्रेयस तळपदे आणि प्रार्थना बेहेरे बऱ्याच काळाने एकत्र दिसले. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्या प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार का याची चर्चा रंगली आहे.
  1. माझी तुझी रेशीमगाठ (2021–2023) ही झी मराठीवरील मालिका श्रेयस तळपदे, प्रार्थना बेहेरे आणि मायरा वायकुळ यांच्या अभिनयामुळे प्रचंड गाजली आणि टीआरपीत नंबर 1वर होती.

  2. मालिकेचा सिक्वेल यावा अशी प्रेक्षकांची मागणी बराच काळ होत आहे.

  3. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये प्रार्थना बेहेरे, श्रेयस तळपदे आणि दिग्दर्शक अजय मयेकर हे श्री स्वामी समर्थांच्या मठातून स्क्रिप्टसदृश कागदाचा गठ्ठा घेऊन बाहेर पडताना दिसले, त्यामुळे सिक्वेलच्या चर्चेला उधाण आले आहे.

