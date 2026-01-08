Premier

Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉस मराठीच्या घरात होणार श्रेयस तळपदेची एंट्री ? "लोक लक्ष वेधून घेण्यासाठी.."

Shreyas Talpade Is Participating As A Contestant In Bigg Boss Marathi 6 : अभिनेता श्रेयस तळपदे बिग बॉस मराठी 6 मध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी होणार असल्याची चर्चा आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाऊंन घेऊया.
Shreyas Talpade Is Participating As A Contestant In Bigg Boss Marathi 6

Shreyas Talpade Is Participating As A Contestant In Bigg Boss Marathi 6

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीजन 6 चं बिगुल वाजलं आहे. अवघ्या तीन दिवसांवर बिग बॉस मराठी सीजन 6 चा प्रीमियर येऊन ठेपला आहे. त्यातच नव्या सीजनमध्ये कोण स्पर्धक असणार याची चर्चा सगळीकडे रंगली आहे. त्यातच आता महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
shreyas talpade
bigg boss marathi
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com