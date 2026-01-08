Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉस मराठीच्या घरात होणार श्रेयस तळपदेची एंट्री ? "लोक लक्ष वेधून घेण्यासाठी.."

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीजन 6 चं बिगुल वाजलं आहे. अवघ्या तीन दिवसांवर बिग बॉस मराठी सीजन 6 चा प्रीमियर येऊन ठेपला आहे. त्यातच नव्या सीजनमध्ये कोण स्पर्धक असणार याची चर्चा सगळीकडे रंगली आहे. त्यातच आता महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. .मराठी आणि बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारा अभिनेता, निर्माता श्रेयस तळपदे बिग बॉस मराठी सीजन 6 मध्ये सहभागी होणार असल्याचं म्हटलं जातंय. पिंकविलाने या बाबतीतील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. .पिंकविलाने शेअर केलेल्या रिपोर्टनुसार, श्रेयस बिग बॉस मराठी सीजन 6 मध्ये सहभागी होणार आहे. सध्या श्रेयस आणि बिग बॉस मराठीचे मेकर्स यांच्यामध्ये या संबधी चर्चा सुरु आहे. पण यातच आता श्रेयसने या चर्चा धुडकावून लावल्या आहेत. .झूम चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत श्रेयस म्हणाला,"आजकाल हे सगळं सामान्य झालं आहे. या खोट्या अफवा आहेत. कृपया याकडे लक्ष देऊ नका. दुर्दैवाने कलाकारांना लगेच टार्गेट केलं जातं. काही लोक लक्ष वेधून घेण्यासाठी काहीही करू शकतात.".श्रेयसने आजवर त्याच्या कारकिर्दीमध्ये विविध भूमिका साकारल्या आहेत. मराठी मालिका, सिनेमा, नाटक यांबरोबरच हिंदी सिनेमातही काम केलं आहे. त्याचे इकबाल, डोर हे सिनेमे खूप गाजले. तर मराठीतही त्याने अनेक उल्लेखनीय सिनेमांची निर्मिती केली आहे. .स्वतःच्या उत्तम अभिनयाने श्रेयस तळपदेने उत्तम अभिनेता म्हणून ओळख कमावली आहे. ओम शांती ओम सिनेमामुळे बॉलिवूडमध्ये त्याला वेगळी ओळख मिळाली. पप्पू मास्टर ही शाहरुखच्या मित्राची भूमिका अनेकांना आवडली. .विकी-कतरिनाच्या मुलाच्या नावाचं 'उरी' सिनेमाशी खास कनेक्शन, काय आहे नावाचा अर्थ? हा संस्कृत शब्द की दुसरं काही? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.