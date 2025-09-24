Video : नाळ 2 मधला चैतू ठरला दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय पुरस्काराचा मानकरी; उपस्थितांनी टाळ्यांनी दणाणून सोडलं सभागृह

नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ७१ वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा पार पडला.अनेक दिग्गज कलाकार व तंत्रज्ञांसह बालकलाकारांचाही राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.मराठी सिनेविश्वातून चार बालकलाकारांना पुरस्कार मिळाले –जिप्सी : कबीर खंदारेनाळ २ : त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकळे, भार्गव जगताप.Marathi Entertainment News : 71 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा पार पडला. नवी दिल्लीमधील विज्ञान भवनात हा सोहळा संपन्न झाला. यावेळी अनेक दिग्गज कलाकारांचा, तंत्रज्ञांचा सम्मान करण्यात आला. राष्ट्रपती द्रूपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. सोशल मीडियावर पुरस्कार सोहळ्यातील अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. .अनेक बालकलाकारांचाही राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. यावेळी मराठी सिनेविश्वातील चार बालकलाकारांना सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार या राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. जिप्सी सिनेमासाठी कबीर खंदारे यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तर नाळ 2 सिनेमातील त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकळे आणि भार्गव जगताप यांना पुरस्कार देण्यात आला. .बालकलाकार श्रीनिवास पोकळेला दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. श्रीनिवासने यावेळी राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारताना निळ्या रंगाचा सूट घातला होता. श्रीनिवासने पुरस्कार स्वीकारताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला पण जेव्हा सूत्रसंचालकांनी जेव्हा हा त्याचा दुसरा राष्ट्रीय पुरस्कार आहे हे जाहीर केलं तेव्हा उपस्थितांनी टाळ्यांनी सभागृह दणाणून सोडलं. .सोशल मीडियावर श्रीनिवासच्या या यशाची चर्चा आहे. अनेकांनी त्याचं कौतुक केलं. श्रीनिवासचा सिनेमातील अभिनय खूप गाजला होता..FAQ's :Q1. ७१ वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार कुठे झाला?➡️ नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात.Q2. पुरस्कार कोणाच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले?➡️ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते.Q3. मराठीतील कोणत्या चित्रपटासाठी कबीर खंदारेला पुरस्कार मिळाला?➡️ जिप्सी.Q4. “नाळ २” चित्रपटासाठी कोणत्या कलाकारांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले?➡️ त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकळे आणि भार्गव जगताप.Q5. या पुरस्कार सोहळ्याचे विशेष वैशिष्ट्य काय होते?➡️ दिग्गज कलाकारांबरोबरच बालकलाकारांचाही सन्मान करण्यात आला.."माझ्याशी लग्न करायचं पण.." अभिनेत्याला दिग्गज अभिनेत्रीने दिलेली ऑफर; "तिच्यामुळे करिअर बरबाद..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.