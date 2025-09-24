Premier

Video : नाळ 2 मधला चैतू ठरला दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय पुरस्काराचा मानकरी; उपस्थितांनी टाळ्यांनी दणाणून सोडलं सभागृह

Shrinivas Pokale National Award Second Time : नाळ 2 मध्ये चैतूची भूमिका साकारणारा अभिनेता श्रीनिवास पोकळेला दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. सोशल मीडियावर व्हिडिओ चर्चेत आहे.
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ७१ वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा पार पडला.

  2. अनेक दिग्गज कलाकार व तंत्रज्ञांसह बालकलाकारांचाही राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.

  3. मराठी सिनेविश्वातून चार बालकलाकारांना पुरस्कार मिळाले –

    • जिप्सी : कबीर खंदारे

    • नाळ २ : त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकळे, भार्गव जगताप

