"न रडता तिने स्वतःसाठी नवा मार्ग शोधला" सिद्धार्थने केलं बायकोचं कौतुक; बायकोच्या नव्या करिअरविषयी म्हणाला..

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील सगळ्यांचं लाडकं कपल म्हणजे सिद्धार्थ चांदेकर आणि मिताली मयेकर. सिद्धार्थ आणि मितालीच्या लग्नाला पाच वर्षं पूर्ण झाली. सिद्धार्थने आजवर अनेक प्रोजेक्टमध्ये काम केलंय पण मिताली फार मोजक्या कलाकृतींमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. यामागचं कारण आणि मितालीने तिच्या करिअरला दिलेली नवी दिशा यावर सिद्धार्थने एका जुन्या मुलाखतीत भाष्य केलं होतं. .2024 मध्ये सिद्धार्थ मितालीने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने मितालीचं भरभरून कौतुक केलं होतं. काय म्हणालेला सिद्धार्थ जाणून घेऊया. .तो म्हणाला की,"जसं आम्ही नवीन स्वतःच घर घेतलं तसं त्याच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. म्हणजे आता घर घेतलंय म्हणजे सगळं स्टेबल आहे असं नाही आता ते घर जपायचं आहे. या सगळ्यात माझ्या लक्षात आलं की मला हवी तशी काम येऊ लागली आहेत पण मिताला हवी तशी काम येत नव्हती."."त्यानंतर आम्ही एक ट्रिप केली. आम्ही युरोप ट्रिप केली. त्यावेळी त्या विचारांमध्ये तिला कुठून काय सुचलं माहित नाही. ती म्हणाली जर का मला हवी तशी काम येत नसतील मी मला हवी तशी मी स्वतः जनरेट करेन. त्यामुळे सुरुवातीला तिने ब्रँड डील्स वगैरे स्वतःच स्वतःची मॅनेजर बनून केली. हे बॅक ऑफ द माईंड होतच हे प्रेशर माझ्यावर नको. " त्यावर मिताली म्हणाली की,"रडत बसून काही नाही होतं. मी किती दिवस करायचं. " सिद्धार्थ म्हणाला की,"तिच्या हातात आलेली काम निघून गेली. मग तिने ती तिच्या बुद्धीने जनरेट केली काम. तिच्या बोलण्याच्या ज्या पद्धतीनं माझ्यावर वापरते ते ती आता ब्रँडबाबतीत वापरते. "."आता २ ० २ ४ सिनेमा रिलीज झाला. माझे तीन सिनेमे रिलीज झाले पण मध्यंतरीच्या काळात मी अनेक सिनेमांना नाही म्हणालो कारण प्रोमोशनमध्ये व्यस्त असल्याने सिनेमांना वेळ देता येणार नव्हता. त्यावेळी तीन महिने माझ्याकडे पैसे नव्हते. माझ्याकडे आर्थिक तंगी निर्माण झाली. फक्त घर चालवण्यापुरते पैसे शिल्लक होते म्हणून त्यावेळी आलेले दोन सिनेमे मी स्वीकारले. त्यावेळी तिने मला थांबवलं. ती मला म्हणाली 'तुला हे खरंच सिनेमे करायचे आहेत का ? मी म्हटलं ते खूप चांगले पैसे मला देत आहेत. त्यावर ती मला म्हणाली चुपचाप घरी बसायचं. तुझा तुझा व्यायाम कर, व्हिडीओ गेम खेळायचा आहे तर ते कर पैसे नाहीयेत ही रडरड करायची नाही. पुढचे तीन महिने मी बघते. तू तुझा तू घरी बस.' मग मला असं झालं हे छान आहे. "."आधी अर्धा दिवस माझं असं झालं की ती एकटी कसं करणार ? पण नंतर असं झालं की हे भारी आहे की माझी बायको आहे माझ्या मदतीला. कारण माझी बायको म्हणाली की तू कामाचं टेन्शन घेऊ नकोस मी बघते." असं तो म्हणाला.