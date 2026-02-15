बापरे! एका सीनसाठी 'या' अभिनेत्याने केली नाही 50 दिवस अंघोळ, वास येऊ नये म्हणून मरायाचा परफ्युम, चेहरा पाहून ओळखही पटणार नाही

Actor Skipped Bath For 50 Days For Villain Role: हिंदी सिनेसृष्टीत नायकासह खलनायक सुद्धा महत्त्वाचा असतो. बॉलिवूडमध्ये खलनायकाचं पात्र साकारणं सुद्धा तितकच कसोटीचं असतं. जेव्हा समोर खलनायक येतो तेव्हा त्याचं उग्र दिसणं, हावभाग, अंगावर काटा आणणारे शब्द सगळं काही महत्त्वाचं असतं. अशातच बॉलिवूडमध्ये अमजद खान यांनी साकारलेला गब्बर, अमरीश पुरी यांचा मोगॅम्बो, तसंच डॅनी, गुलशन ग्रोवर यांनी अनेक खलनायकाचे पात्र साकारले आहेत. विशेष, म्हणजे गब्बर पात्र तर प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. .शोलमधील गब्बर हा खनायकांपैकी सगळ्यात भयानक मानला जाणतो. परंतु 1998 मध्ये एका खलनायकाने असं एक पात्र साकारलं ज्याने इतर सुपरस्टार खलनायकांवर छाप पाडली. 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी 'चाइना गेट' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. राजकुमार संतोषी यांनी त्याचं दिग्दर्शन केलं. या सिनेमामध्ये एकून १५ दिग्गज कलाकार पहायला मिळाले होते. परेश रावल, ओम पुरी, अमरीश पुरीसह नसीरुद्दीन शाह, टीनू आनंद, ममता कुलकर्णी हे कलाकार पहायला मिळाले. .दरम्यान या सिनेमातील खलनायक पाहून सगळ्यांना गब्बरची आठवण झाली. डाकू जगीरा याची भूमिका मुकेश तिवारी यांनी साकारली होती. त्यांच्या या भूमिकेची काहाणी सुद्धा तितकीच रंजक आहे. जेव्हा मुकेश यांना सिनेमासाठी कॉल आला त्यावेळी त्यांच्याजवळ मुंबईला जाण्यासाठी सुद्धा पैसे नव्हते. परंतु मित्राच्या मदतीने ते ऑडिशनला पोहेचले. भूमिका खरी वाटण्यासाठी त्यांनी तब्बल ५० दिवस अंघोळ केली नव्हती. जेणेकरुन खलनायक रानटी आणि खऱ्या डाकूसारखा दिसावा. यावेळी त्यांनी दुर्गंध येऊ नये म्हणून परफ्यूमचा वापर केला होता. तसंच माहितीनुसार त्यांच्या वासामुळे शुटिंगदरम्यान घोडाही बेकाबू झाल्याचं बोललं गेलं होतं. .दरम्यान नंतर हा सिनेमा इतका प्रसिद्ध झाला की, त्या सिनेमातील 'छम्मा-छम्मा' हे गाणं आजही लोकप्रिय आहे. या सिनेमा ९ कोटीमध्ये तयार करण्यात आला होता. तर बॉक्स ऑफिसवर या सिनेमाने २२.३० कोटींची कमाई केली..बॉलिवूडच्या खलनायकानं साकारलेली नायकाची भूमिका, 15 मिनिटात सिनेमा थिएटरमधून बाद, कोणता आहे 'तो' सिनेमा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.