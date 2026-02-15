Premier

बापरे! एका सीनसाठी 'या' अभिनेत्याने केली नाही 50 दिवस अंघोळ, वास येऊ नये म्हणून मरायाचा परफ्युम, चेहरा पाहून ओळखही पटणार नाही

ACTOR SKIPPED BATH FOR 50 DAYS TO PLAY VILLAIN ROLE IN BOLLYWOOD FILM: बॉलिवूडमध्ये भूमिकेसाठी कलाकार किती मेहनत घेतात याचा धक्कादायक किस्सा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका खलनायक भूमिकेसाठी अभिनेत्याने तब्बल ५० दिवस अंघोळ टाळली होती.
ACTOR SKIPPED BATH FOR 50 DAYS TO PLAY VILLAIN

ACTOR SKIPPED BATH FOR 50 DAYS TO PLAY VILLAIN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Actor Skipped Bath For 50 Days For Villain Role: हिंदी सिनेसृष्टीत नायकासह खलनायक सुद्धा महत्त्वाचा असतो. बॉलिवूडमध्ये खलनायकाचं पात्र साकारणं सुद्धा तितकच कसोटीचं असतं. जेव्हा समोर खलनायक येतो तेव्हा त्याचं उग्र दिसणं, हावभाग, अंगावर काटा आणणारे शब्द सगळं काही महत्त्वाचं असतं. अशातच बॉलिवूडमध्ये अमजद खान यांनी साकारलेला गब्बर, अमरीश पुरी यांचा मोगॅम्बो, तसंच डॅनी, गुलशन ग्रोवर यांनी अनेक खलनायकाचे पात्र साकारले आहेत. विशेष, म्हणजे गब्बर पात्र तर प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं.

Loading content, please wait...
movie
viral
Actor
Entertainment news
bollywood movie
bollywod actor

Related Stories

No stories found.