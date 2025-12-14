संदीप खरेंच्या लेकीचा थाटात पार पडला साखरपुडा ! जावईही आहे प्रसिद्ध अभिनेता

Premier

Sandeep Khare Daughter Roomani Khare Engagement : कवी, गीतकार संदीप खरे यांची लेक रुमानीचा साखरपुडा थाटात पार पडला. त्यांचा होणारा जावईही प्रसिद्ध अभिनेता आहे. सोशल मीडियावर फोटो चर्चेत आहेत.
Marathi Entertainment News : मराठी सिनेइंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध गीतकार, कवी संदीप खरे यांची लेक रुमानीचा साखरपुडा काल 13 डिसेंबरला थाटात पार पडला. तू तेव्हा तशी या झी मराठीवरील मालिकेतून रुमानीने मराठी इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण केलं. रुमानीचा होणारा नवराही अभिनेता आहे.

