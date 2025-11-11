Premier

"50वा वाढदिवस आणि 25 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण झाल्यामुळे.." वाढदिवसाला सुबोधने घेतला कौतुकास्पद निर्णय

Subodh Bhave Post On His B'day : अभिनेता सुबोध भावेने त्याचा 50 वा वाढदिवस थाटात साजरा केला. त्याचवेळेस त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याचा निर्णय जाहीर केला. काय आहे हा निर्णय जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : अभिनेता सुबोध भावेने नुकताच त्यांचा 50 वा वाढदिवस साजरा केला. त्याच्या वाढदिवसाला राजकीय आणि कलाविश्वातील अनेक मंडळी उपस्थित होती. सोशल मीडियावरही त्याच्या वाढदिवसाच्या पोस्ट चर्चेत होत्या. याच वेळी सुबोधने सोशल मीडियावर पोस्ट करत उपस्थितांचे आणि शुभेच्छा देणाऱ्या सगळ्यांचे आभार मानले.

