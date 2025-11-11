"50वा वाढदिवस आणि 25 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण झाल्यामुळे.." वाढदिवसाला सुबोधने घेतला कौतुकास्पद निर्णय

Marathi Entertainment News : अभिनेता सुबोध भावेने नुकताच त्यांचा 50 वा वाढदिवस साजरा केला. त्याच्या वाढदिवसाला राजकीय आणि कलाविश्वातील अनेक मंडळी उपस्थित होती. सोशल मीडियावरही त्याच्या वाढदिवसाच्या पोस्ट चर्चेत होत्या. याच वेळी सुबोधने सोशल मीडियावर पोस्ट करत उपस्थितांचे आणि शुभेच्छा देणाऱ्या सगळ्यांचे आभार मानले. .सुबोधची पोस्ट "काल माझा 50 वा जन्मदिवस आणि कलेच्या क्षेत्रातला 25 वर्षांचा प्रवास एकत्र साजरा केला.अर्थात माझे कुटुंबीय उपस्थित होते. त्याचबरोबर सर्व माध्यमातील माझे निर्माते, दिग्दर्शक,लेखक, माझे सहकलाकार, पडद्यावरील व पडद्यामागील.ज्यांच्यामुळे मी घडतोय ते सर्व उपस्थित होते."."त्याचबरोबर समाजाच्या विविध क्षेत्रातील व्यक्ति ज्यांच्यामुळे मी अनेक गोष्टी शिकलो ते ही उपस्थित होते.महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार जी, माझे जेष्ठ दिग्दर्शक गोविंद नीहलानी, महाराष्ट्र भूषण अशोक सराफ, मा.उद्धव ठाकरे साहेब, मा.राज ठाकरे साहेब, खासदार नरेश म्हस्के, सचिन जी, जेष्ठ अभिनेत्री सुहास जोशी,अनेक पोलिस अधिकारी,न्यूज माध्यमातील अनेक मित्र.कालचा दिवस संस्मरणीय केल्याबद्दलत्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार "."माझ्यावर प्रेम करणार्या तुम्हा सर्वांचेही मनःपूर्वक आभार . तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छा माझ्यापर्यंत पोहोचल्या. पण सर्वांना वैयक्तिक रीत्या त्याची पोचपावती देणे शक्य होत नाहिये. म्हणून या माध्यामातून तुम्हा सर्वांचे मनःपूर्वक धन्यवाद 🙏🙏🙏आपला आशिर्वाद आणि प्रेम असेच कायम राहू दे"."खरंतर आपण केलेली मदत जाहीर करायची नसते. पण या वेळेस मुद्दाम करतोय.गेली काही वर्षं करतच होतो, पण आता जे ठरवलय ते जाहीर करावसं वाटतय कारण त्या मुळे ज्या संस्थांसाठी आणि मुख्य म्हणजे माणसांसाठी करतोय त्यांना त्याचा फायदा व्हावा.25 वर्ष अभिनेता म्हणून काम करतोय.समाजाप्रति आपली जबाबदारी ओळखून काम करतोय.पण आता त्याचा विस्तार करावासा वाटला.असं ठरवलं की 25 वर्ष मला काम करून झाली त्यामुळे पुढचे 25 महिने महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी काम करणार्या सामाजिक संस्थाना आर्थिक सहाय्य करावे. त्याचा भाग म्हणून काल माझ्या जन्मदिनानिमित्त बीड जिल्ह्यात अनाथ मुलांसाठी काम करणार्या "शांतीवन " या संस्थेच्या नागरगोजे सर यांना मा.सांस्कृतिक मंत्री आशिष जी शेलार यांच्या उपस्थितीत पहिला धनादेश दिला.आता दर महिन्याला एका सामाजिक संस्थेला हा धनादेश नियमित देण्यात येईल आणि त्या संस्थेची माहिती आणि बँक डिटेल्स ही देण्यात येतील. तुम्हालाही सहाय्य करावसं वाटलं तर जरूर करा.पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार.प्रेम ❤️आपलाचसुबोध सुरेश भावे".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.