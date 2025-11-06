VIRAL VIDEO : जेव्हा चालू सीनमध्ये सुबोधला खरोखर कुत्रा चावला ; किस्सा सांगताना तेजश्रीला हसू अनावर

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमधील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक अभिनेत्री म्हणजे तेजश्री प्रधान. तेजश्रीची सध्या झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना ही मालिका खूप गाजतेय. सुबोध भावे आणि तिची केमिस्ट्री अनेकांना आवडतेय. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तेजश्री आणि सुबोधने शूटिंग दरम्यान घडलेला किस्सा शेअर केला. .नुकतीच या दोघांनी इट्स मज्जा या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी एकमेकांची खिल्ली उडवत असताना सेटवर घडलेली एक घटना त्या दोघांनी शेअर केली. मालिकेच्या सीनमध्ये सुबोध म्हणजे समरला कुत्रा चावल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. तेव्हा त्याला कुत्रा खरच चावला होता का असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्या दोघांनी उत्तर दिल. .सुबोध म्हणाला की,"हो मला खरंच शूटिंग दरम्यान कुत्रा चावला. त्या सीनमध्ये मला त्या उचलायचं होतं. जेव्हा मी त्याला उचललं तेव्हा तो चिडला. तो असा मागे आला आणि माझ्या बोटाला चावला. मला चार इंजेक्शन घ्यावी लागली आहेत. एक बाकी आहे.".त्यावर तेजश्री म्हणाली की,"स्वानंदीशी बरे वागले असते तर असं काही घडलं नसतं." तर त्यावर सुबोध म्हणतो,"स्वानंदीनेच सोडलेला कुत्रा होता हे आता कळलं मला. सिक्रेट." असं म्हटल्यावर तेजश्री हसायला लागली. .तेजश्री आणि सुबोधने हॅशटॅग तदेव लग्नम या सिनेमात काम केलं होतं. हा सिनेमा अनेकांना आवडला. ओटीटीवर हा सिनेमा खूप गाजला. त्यानंतर ही जोडी या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. .दीपक देऊळकर आणि माधुरी दीक्षितमध्ये आहे 'हे' खास नातं ; "नेनेंबरोबर आम्ही सात तास गप्पा मारल्या".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.