"माझे आजोबा रडले आणि " मुंबईच्या घरातील सुबोधची भावूक आठवण आणि पुण्यातील वाड्याचं कनेक्शन

Marathi Entertainment News : मराठी अभिनेता सुबोध भावे त्याच्या अभिनयामुळे हिंदी प्रेक्षकांमध्येही लोकप्रिय आहे. नुकतीच त्याने एका चॅनेलला त्याची हाऊस टूर घडवली. यावेळी दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या आजोबांच्या आठवणी आणि पुण्यातील वाड्याचं खास कनेक्शन सांगितलं. .सुबोधने नुकतीच पिंकविला चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने याच्या घराची खासियत, घरातील प्रत्येक गोष्ट ठेवण्यामागचा विचार त्याने सांगितला. याचवेळी पुण्यातील वाड्याची खास आठवण त्याने मुंबईच्या घरातही आणल्याचं सांगितलं. .सुबोध म्हणाला की,"माझ्या घरात ही जी लादी लावली आहे त्याला कडप्पा असं म्हणतात. ही एक कठीण प्रकारची लादी आहे. आम्ही आधी पुण्यात राहायचो. पुण्यात आमचा वाडा होता. जिथे आमचं एकत्र कुटूंब होतं. त्या वाडयात अशा लाद्या होत्या. ह्या मला माझ्या बालपणीची आणि आमच्या वाड्याची आठवण करून देतात. म्हणून मी आणि माझ्या पत्नीने ठरवून या लाद्या आमच्या घरात लावल्या आहेत.".तर आजोबांची एक भावूक आठवणही त्याने शेअर केली. "माझे आजोबा आता नाही आहेत. पण ते असताना या माझ्या मुंबईच्या घरात येऊन गेले आहेत. जेव्हा त्यांनी माझं हे घर पाहिलं तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. तू मुंबईत तुझं घर केलंस, मला तुझा अभिमान आहे. असं ते म्हणाले. माझ्या आजोबांचे, माझ्या बायकोच्या आजीचे पाय या घराला लागले आहेत. त्यामुळे हे घर आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे." असं सुबोध म्हणाला..सुबोध लवकरच आता हिंदी बायोपिकमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. तो नीम करौली बाबा यांची भूमिका साकारणार आहे. लवकरच हा सिनेमा प्रदर्शित होईल. ."एकही लक्षण नाही, चेकअपला गेले आणि.." महिमा चौधरीने सांगितला कॅन्सर झाल्यानंतरचा अनुभव, म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.