Premier

"माझे आजोबा रडले आणि " मुंबईच्या घरातील सुबोधची भावूक आठवण आणि पुण्यातील वाड्याचं कनेक्शन

Subodh Bhave Mumbai House Emotional Memory : अभिनेता सुबोध भावेने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याच्या मुंबईच्या आणि पुण्याच्या घराच्या आठवणी शेअर केल्या काय म्हणाला सुबोध जाणून घेऊया.
Subodh Bhave Mumbai House Emotional Memory

Subodh Bhave Mumbai House Emotional Memory

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी अभिनेता सुबोध भावे त्याच्या अभिनयामुळे हिंदी प्रेक्षकांमध्येही लोकप्रिय आहे. नुकतीच त्याने एका चॅनेलला त्याची हाऊस टूर घडवली. यावेळी दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या आजोबांच्या आठवणी आणि पुण्यातील वाड्याचं खास कनेक्शन सांगितलं.

Loading content, please wait...
Subodh Bhave
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com