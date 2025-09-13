Premier

"ती फायटर होती" बहीण प्रियाविषयी बोलताना सुबोध भावूक ; "कॅन्सरने तिचा घास घेतला.."

Subodh Bhave Get Emotinal In Priya Marathe Memories : अभिनेत्री प्रिया मराठेच्या अकस्मात निधनाच्या धक्क्यातून आजही अनेकजण सावरत आहेत. तिचा भाऊ आणि सहकलाकार अभिनेता सुबोध भावेने त्याच्या आठवणी शेअर केल्या.
kimaya narayan
Updated on

Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीमधील सुंदर आणि गुणी अभिनेत्री प्रिया मराठेचं 31 ऑगस्टला कॅन्सरमुळे निधन झालं. 38 व्या वर्षी अकस्मात झालेल्या तिच्या मृत्यूचा धक्का अनेकांना बसला. नुकतंच प्रियाचा चुलत भाऊ, अभिनेता आणि सहकलाकार सुबोध भावेने तिच्या काही आठवणी मुलाखतीत शेअर केल्या. बहिणीच्या आठवणी सांगताना सुबोध खूप भावुक झाला होता.

