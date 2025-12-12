"तर माझं संपूर्ण कुटूंब आंदोलनात उतरेल" मराठी भाषेच्या प्रश्नावर सुमित राघवन झाला व्यक्त ; म्हणाला..

Entertainment News : गेल्या काही महिन्यांपासून मराठी आणि हिंदी भाषावाद सुरु आहे. अनेक कलाकार, नागरिक , नेते या भाषावादावर व्यक्त झाले आहेत. नुकतंच सुमित राघवन यांनी या भाषावादावर भाष्य केलं. काय म्हणाला सुमित जाणून घेऊया. .सुमितने नुकतीच कॅच अप चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी मराठी हिंदी भाषा वाद, आंदोलनातील पत्नीची भूमिका आणि त्याचं मत व्यक्त केलं. काय म्हणाला सुमित जाणून घेऊया. .सुमित म्हणाला की,"एकतर हिंदीची सक्ती आहे याला विरोध आहेच. पण तू आताच हिंदीत बोल याला विरोध आहे. तुम्ही एका राज्यात राहायला जाता तर तुम्हाला तिथली भाषा आली पाहिजे. आता माझ्यासोबत अनेकजण काम करतात. जे वीस वीस वर्षं काम करत आहेत इकडे. तुम्ही वर्षाला एक वाक्य तर शिकू शकता ना ? जे इकडे जन्मले आहेत त्यांनी मराठी बोलायलाच पाहिजे. हिंदी इंडस्ट्रीत अनेकजण उत्तम मराठीत बोलतात. दोन्ही बाजूची अरेरावी करणं चुकीचं आहे. दोन्ही लोकांनी प्रेमाने शिकली पाहिजे."."चिन्मयी, दीपक पवार यासाठी खूप प्रयत्न करतात. माझा बाहेरून पाठींबा आहे. पण जर वेळ पडली तर आमचं कुटूंब आंदोलनात उतरेल. मला वाटतं वेळ पडली तर प्रत्येकाने आपापल्या एसी रूममधून बाहेर पडून आपल्या भाषेसाठी उतरलं पाहिजे. प्रेमाने भाषा बोलूया, प्रेमात बोलूया असं मला वाटतं.".सुमीतने या आधीही मराठी भाषेसाठीच्या आंदोलनाला पाठींबा दिला होता. तर एका आंदोलनात तो सहभागीही झाला होता..Trailer Out : अंधारमय, धोकादायक आणि भयावह वास्तव ! पुष्कर जोगच्या ह्युमन कोकेन सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.