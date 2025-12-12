Premier

"तर माझं संपूर्ण कुटूंब आंदोलनात उतरेल" मराठी भाषेच्या प्रश्नावर सुमित राघवन झाला व्यक्त ; म्हणाला..

Sumeet Raghvan On Hindi Marathi Language Controversy : अभिनेता सुमीत राघवन हिंदी विरुद्ध मराठी भाषिक वादावर व्यक्त झाला. या आंदोलनाबाबत त्याचं मत आणि सहभाग यावर त्याने खुलासा केला.
Entertainment News : गेल्या काही महिन्यांपासून मराठी आणि हिंदी भाषावाद सुरु आहे. अनेक कलाकार, नागरिक , नेते या भाषावादावर व्यक्त झाले आहेत. नुकतंच सुमित राघवन यांनी या भाषावादावर भाष्य केलं. काय म्हणाला सुमित जाणून घेऊया.

