वडिलांच्या निधनाच्या दुःखातून सावरत सनी देओल करणार दमदार कमबॅक ! 'या' सिनेमात साकारतोय भूमिका

Bollywood News : सनी देओल यांच्या मुख्य भूमिकेतील हा अॅक्शन-थ्रिलर चित्रपट शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी फ्लोअरवर गेला असून सध्या त्याचे शूटिंग सुरू आहे. या बातमीमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. वडिलांच्या निधनाच्या दुःखातून सावरत सनीने पुन्हा एकदा काम सुरु केलं आहे. .रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांच्या एक्सेल एंटरटेनमेंट कंपनीने नुकतीच नव्या प्रोजेक्टची घोषणा केली. ए आर मुरुगदास या सिनेमाची निर्मिती करत आहेत. तर साऊथ इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री ज्योतिका या सिनेमात काम करणार आहे. . 'Border 2'च्या यशानंतर सनी पुन्हा एकदा एका वेगळ्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या सिनेमाच नाव अजून निश्चित करण्यात आलं नाहीये. पण लवकरच या सिनेमाचे डिटेल्स समोर येतील. .अभिनेत्याच्या जवळच्या सूत्रानुसार, "सलग मास एंटरटेनर चित्रपटांच्या यशानंतर आता सनी देओल की पहिल्या चित्रपटासाठी पूर्णपणे वेगळ्या भूमिकेत आणि झोनमध्ये पाऊल ठेवत आहेत. हा एक्सेल एंटरटेनमेंटचा प्रोजेक्ट आहे, ज्याचे प्रोडक्शन रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर आणि ए आर मुरुगदास करत आहेत. हा वेगळ्या प्रकारचा अॅक्शन-थ्रिलर चित्रपट असून त्याचे दिग्दर्शन बालाजी गणेश करणार आहेत.".हा चित्रपट एक्सेल एंटरटेनमेंटचा प्रोजेक्ट असून, त्याचे प्रोडक्शन रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर आणि ए आर मुरुगदासयांनी केले आहे. तर कासिम जगमगिया, विशाल रामचंद्रनी, आदित्य जोशी, सुनील जैन आणि युसुफ शेख हे या चित्रपटाचे सह-निर्माते आहेत. हा एक सस्पेन्स थ्रिलर सिनेमा असणार आहे.