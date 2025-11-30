Premier

चक्रीवादळाचा तडाखा, 32 तासांची प्रतीक्षा ! श्रीलंकेतील नैसर्गिक आपत्तीमुळे एअरपोर्टवरच अडकला मराठी अभिनेता; म्हणाला...

Suyash Tilak Stuck In Srilanka Airport : अभिनेता सुयश टिळक श्रीलंकेत आलेल्या पुरामुळे एअरपोर्टवर 38 तासांहून अधिक काळ अडकला होता. सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत त्याने त्याचा अनुभव शेअर केला.
Marathi Entertainment News : श्रीलंकेत दितवाह चक्रीवादळामुळे प्रचंड नुकसान झालं आहे. मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे तेथील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. या परिस्थितीत अभिनेता सुयश टिळकही अडकला होता. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याने त्याचा अनुभव शेअर केला.

