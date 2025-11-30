चक्रीवादळाचा तडाखा, 32 तासांची प्रतीक्षा ! श्रीलंकेतील नैसर्गिक आपत्तीमुळे एअरपोर्टवरच अडकला मराठी अभिनेता; म्हणाला...

Marathi Entertainment News : श्रीलंकेत दितवाह चक्रीवादळामुळे प्रचंड नुकसान झालं आहे. मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे तेथील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. या परिस्थितीत अभिनेता सुयश टिळकही अडकला होता. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याने त्याचा अनुभव शेअर केला. .सुयश काही कामानिमित्ताने श्रीलंकेत गेला होता. पण परतताना या चक्रीवादळामुळे एअरपोर्टवरच अडकला. सोशल मीडियावर त्याने त्यावेळी आलेला अनुभव आणि तेथील परिस्थिती कथन केली आहे. काय म्हणाला सुयश जाणून घेऊया. .सुयशची पोस्ट "श्रीलंकेत मुसळधार पाऊस, चक्रीवादळ आणि पुरामुळे परिस्थिती खूप वाईट होती. आम्ही भारतात परत येण्यासाठी तयार होतो पण इमिग्रेशन पूर्ण होण्यापूर्वीच कळलं की फ्लाईट उशिराने आहे. नंतर कळलं की, फ्लाईट रद्दच झालीये. माझ्याबरोबर 21 जणांचा ग्रुप होता आणि त्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी माझी आणि माझ्या काही मित्रांची होती. एअरलाईन्सचा स्टाफ कमी होता. कारण त्यांच्या देशावर आपत्ती कोसळली होती आणि अनेक लोक कामावर पोहोचले नव्हते."."अनेक लोक 24 तासांपासून एअरपोर्टवर अडकले होते. आम्हालाही त्याच परिस्थितीतून जावं लागेल याची अजिबात कल्पना नव्हती. एखाद्या सामान्य परिस्थिती एअरलाईनने हॉटेल रिफंड आणि इतर सुविधा पुरवल्या असत्या. एक दिवस सामान्य नव्हता. त्यांच्या देशासाठी तो एखाद्या राष्ट्रीय आणीबाणीचा दिवस होता."."चक्रीवादळ आणि पुरामुळे देशाचा 85% भाग पाण्याखाली गेला होता. असंख्य लोकांचं नुकसान झालं होतं. एअरपोर्टच्या स्टाफही कामावर पोहोचय शकत नव्हता. 40 हुन अधिक लोकांचा मृत्यू, 80 हुन अधिक बेपत्ता लोक आणि 18 हजारहून अधिक विस्थापित नागरिक अशी भीषण परिस्थिती तिथे आहे. "."कोणी थकून जमिनीवर झोपलेलं होतं तर कुणी त्याच्या आरामदायी जीवनातून अचानक या परिस्थितीत बसायलाही त्रासलेलं होतं. कोणी आजारी होत, कोणी पैसे उडवत होतं तर कोणी प्रत्येक गोष्ट जपून वापरत होतं. कोणी मोफत दिलेलं अन्न वाया घालवत होतं कुणी जपून खात होतं. काही काळासाठी मला थोडं छान वाटलं. थोडस का होईल मला सगळ्यांसाठी काहीतरी करता आला. पर्यटकांनी मला हिरो म्हटलं आणि पण कधीही माझी हिंमत तुटेल असं मला वाटलं."."मला अशाच प्रकारचे लोक भेटले, त्यांनी वेगवेगळ्या कथा ऐकल्या होत्या. काही मूर्ख लोक ओरडत होते आणि एअरलाइन कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत होते. कर्मचारी संख्या खूपच कमी होती, फक्त ३ महिला होत्या. रद्द होणाऱ्या आणि वेळापत्रक बदलणाऱ्या विविध फ्लाइटच्या १००० संतप्त प्रवाशांना त्यांच्या ताब्यात देत होत्या."."श्रीलंकेतील ज्या लोकांनी स्वतःची घरे आणि कुटुंबे गमावली आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक विनाश - भूस्खलन, पूरग्रस्त रस्ते, घरे आणि वाहने, अडकलेले पर्यटक, अडकलेले स्थानिक लोक - पाहिले आहेत, बाहेर आधीच गोंधळ होता आणि विमानतळाच्या आत आणखी एक गोंधळ निर्माण होत होता. पर्यटकांचा संयम सुटत होता, विमान कर्मचाऱ्यांवर आणि नंतर एकमेकांवर रागावत होते, सर्वांना प्राधान्याने उपचार हवे होते आणि सर्वांना घरी जायचे होते. काहींना या वस्तुस्थितीबद्दल मूर्खपणा होता की स्थानिक आणि व्यावसायिक जे त्यांच्या घरी पोहोचण्यासाठी काम करत आहेत त्यांनी त्यांच्यापेक्षा खूप जास्त गमावले आहे."."गेल्या ३८ तासांत मी काही महान व्यक्तींना भेटलो आहे, काही पायलट, काही फ्लाईट अटेंडंट, काही ग्राउंड स्टाफ, काही क्लीनिंग क्रू, काही शेफ आणि वेटर, नंतर काही भारतीय, काही श्रीलंकेचे, काही दक्षिण आफ्रिकेचे, काही इंडोनेशियन, काही युरोपियन, काही आशियाई, काही एनआरआय, काही इंग्रज, मुळात संपूर्ण जग एकाच छताखाली होते. आणि नंतर काही अति स्वार्थी माणसेही भेटली आणि पाहिली. मी प्रत्येक आईच्या डोळ्यातून अश्रू वाहताना पाहिले ज्यांना माहित नव्हते की तिची लहान मुले या आघातातून कशी बाहेर पडतील, काही लोकांना फक्त स्वतःची काळजी होती, काही निःस्वार्थपणे काम करणारे, काही अतिशय धीरगंभीर व्यावसायिक, हा एक वेडा अनुभव होता जो मी पुन्हा कधीही अनुभवू शकलो नाही, जरी मी त्यासाठी पैसे दिले तरी. मला एकीकडे विनोदाची भावना आणि उत्तम आशावाद आणि दुसरीकडे अत्यंत निराशावाद आढळला.... काही लोक एकमेकांबद्दल खूप सकारात्मक आणि मदतगार होते तर काही लोक फक्त नकारात्मक होते आणि सतत प्रत्येक गोष्टीबद्दल लांब चेहरा आणि रागावलेल्या भावनेने तक्रार करत होते. काही लोक सतत इतरांची मदत मागत होते तर काही फक्त बाहेर पडू इच्छित होते. काहींना त्यांचे वजन कमी करायचे होते तर काहीजण चांगले मानव बनून एकमेकांना खरोखर मदत करत होते.".प्राजक्ताच्या हातावर रंगली शंभूराजच्या नावाची मेंदी; थाटात पार पडला सोहळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.