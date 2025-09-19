Premier

अभिनेता विकी कौशलने दिल्या शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहोल्ला नाटकाला मराठीत शुभेच्छा; म्हणाला..

Vicky Kasuhal Wishes Good Luck To Marathi Natak : अभिनेता विकी कौशलने शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला या नाटकाला मराठीत शुभेच्छा दिल्या. काय म्हणाला विकी जाणून घेऊया.
Vicky Kasuhal Wishes Good Luck To Marathi Natak

Vicky Kasuhal Wishes Good Luck To Marathi Natak

kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. लोकप्रिय मराठी नाटक ‘शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’ पुन्हा रंगभूमीवर आले असून प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे.

  2. या नाटकाच्या प्रभावाने बॉलिवूडही आकर्षित झाले आहे.

  3. अभिनेता विकी कौशलने सोशल मीडियावर मराठीतून व्हिडीओ शेअर करून नाटकाला शुभेच्छा दिल्या आणि प्रेक्षकांना हे नाटक पाहण्याचं आवाहन केलं.

Loading content, please wait...
drama
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com