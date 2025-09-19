अभिनेता विकी कौशलने दिल्या शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहोल्ला नाटकाला मराठीत शुभेच्छा; म्हणाला..

लोकप्रिय मराठी नाटक ‘शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’ पुन्हा रंगभूमीवर आले असून प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे.या नाटकाच्या प्रभावाने बॉलिवूडही आकर्षित झाले आहे.अभिनेता विकी कौशलने सोशल मीडियावर मराठीतून व्हिडीओ शेअर करून नाटकाला शुभेच्छा दिल्या आणि प्रेक्षकांना हे नाटक पाहण्याचं आवाहन केलं..Marathi Entertainment News : मराठी रंगभूमी गाजवणारं शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला हे नाटक पुन्हा एकदा रंगभूमीवर आलं आहे. या नाटकाला प्रेक्षक भरभरून प्रतिसाद देतच आहेत. पण बॉलिवूडलाही या नाटकाची भुरळ पडली आहे. .अभिनेता विकी कौशलने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत या नाटकाला मराठीतून शुभेच्छा दिल्या. हे नाटक प्रेक्षकांनी जास्तीत जास्त पाहावं असं आवाहन केलं. काय म्हणाला विकी जाणून घेऊया. .विकीच्या शुभेच्छा "नमस्कार मी विकी कौशल, शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला यांच्या पूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो. तुमचं काम, तुमची मेहनत आणि तुमचा प्रयत्न आपल्या महाराजांचा विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचावेत ही खूप मेहनत आहे. पुढचे शो हाऊसफुल्ल करा. जय भवानी जय शिवराय" सोशल मोईडियावर विकीचा हा व्हिडीओ चर्चेत आहे. .कैलास वाघमारे आणि संभाजी तांगडे यांनी या नाटकाचं दिग्दर्शन केलं आहे. तर या नाटकाचं लेखन राजकुमार तांगडे यांनी केलं आहे. अद्वैत थिएटर्सचे राहुल भंडारे यांनी या नाटकाची निर्मिती केली आहे. अभिनेत्री मीनाक्षी राठोडही या नाटकात आहे. .हे नाटक जातीय असमानता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक राजकारण आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची खरी भूमिका यावर आधारित आहे. एकप्रकारे समाजातील जातियतेची भिंत पाडण्याची चळवळ आहे.नाटकाची शैली पारंपरिक लोककला आणि आधुनिक रंगभूमीचे मिश्रण आहे. लोकनाट्य आणि राजकीय नाट्य यांचा उत्तम संगम, बहुजन समाजाचा इतिहास आणि आधुनिक काळातील ओळख, राजकारण यांचा ऊहापोह हे नाटक करते. या नाटकाचे आगामी प्रयोग शनिवार 20 सप्टेंबर 2025, रात्री 9:30 वाजता कालिदास कलामंदिर ,नाशिक येथे पार पडणार आहे. .FAQ's :Q1. हे नाटक कोणतं आहे?➡️ शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला – एक गाजलेलं मराठी नाटक.Q2. हे नाटक पुन्हा रंगभूमीवर आलं आहे का?➡️ होय, नाटक पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर आले आहे.Q3. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा आहे?➡️ प्रेक्षक नाटकाला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.Q4. बॉलिवूडमधून कोणाने शुभेच्छा दिल्या?➡️ अभिनेता विकी कौशलने.Q5. विकी कौशलने नाटकाबद्दल काय केलं?➡️ मराठीतून सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करून शुभेच्छा दिल्या आणि प्रेक्षकांना नाटक पाहण्याचं आवाहन केलं..लग्न ठरत नाही म्हणून ढसाढसा रडली स्वानंदी, प्रोमो पाहून प्रेक्षक हळहळले "या तिच्या खऱ्या भावना".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.