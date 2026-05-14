"एकदा मोदीसर मुंबईत येऊन स्वतः वापरून बघतील तर.." पंतप्रधानांच्या आवाहनावर मराठी अभिनेत्याची उपरोधिक पोस्ट

Marathi Entertainment News : इराण इस्रायल युद्ध आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किंमती या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना काही दिवसांपूर्वी आवाहन केलं. पेट्रोल डिझेलचा मर्यादित वापर, एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळणं आणि परदेश दौरे कमी करणं अशा अनेक सूचना त्यांनी दिल्या. या आवाहनावर देशवासीयांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या. मराठी इंडस्ट्रीमधील ज्येष्ठ कलाकारांनी सोशल मीडियावर खोचक पोस्ट करत त्यांची नाराजी व्यक्त केली. .नाटक, मालिका आणि सिनेमांमध्ये काम करत विद्याधर जोशी यांनी लोकांची मनं जिंकली आहेत. मोदींच्या आवाहनानंतर विद्याधर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्यांची नाराजी उपहासात्मक पद्धतीने व्यक्त केली. काय म्हणाले विद्याधर जोशी जाणून घेऊया. .विद्याधर यांची पोस्ट "काल फार disturbed होतो.. काय करावं सुचत नाही.गेल्या 7एक वर्षात मी परदेश प्रवास केला नाही.. आताचे तिकिटांचे दर आणि एकुण पाहता पुढे 2 4 वर्ष जाता येणार नाही.. हो नाही म्हणायला दोन एक वर्षात एखादी देशी ट्रिप होते.. पण विमानाचं तिकीट लौकर आणि स्वस्त पडेल तेंव्हा काढतो.. आत्ता महिन्या पूर्वी हिमालयात गेलो होतो पण तेंव्हा मोदी Sir काटकसरीच बोलले नव्हते...work fromhome माझ्या बाबतीत शक्य नाही (आरशात बघुन acting करायला लागेल)...पब्लिक transport एकदा मोदी Sir मुंबईत येऊन स्वतः वापरून बघतील तर त्यांना गंमत कळेल...( बर आमचं work place असत म्हड, घोडबंदर रोड,mira रोड .. पोचेपर्यंत माझं वय वाढेल )तेलाच म्हणाल तर आमच्या घरी ' तळण ' कमीच असत... माझी शेती नाही...ऑरगॅनिक पटकन मिळत अस नाही मिळालं तरी परवडेल असे भाव नसतात... सोन विकत घ्यावं हा विचार मनात येण म्हणजे मोठ्ठा विनोद... स्वदेशी बद्दल बोलून उपयोग नाही... साध चिनी वापरायचं नाही ठरवलं तरी शक्य नाही हे मोदी sir ही मान्य करतील!!!... घरात वीजही जपुन वापरतो.करू काय आता????(त्यातल्या त्यात मुबई इमारती म्हणा किंवा एकूणच जो विकास झालाय त्याने उष्णता इतकी वाढली आहे की गच्चीवर तवा ठेवून पोळ्या भाजता येतात का बघावं म्हणतो!!)".अनेकांनी त्यांच्या या मार्मिक पोस्टवर कमेंट करत त्यांचं कौतुक केलं आहे आणि त्यांचं मत मांडलं आहे. आधीच वाढती महागाई आणि त्यात सरकारचे सल्ले यामुळे लोकांचा संताप कमेंट्समध्ये व्यक्त होतोय. त्यांची ही पोस्ट अल्पावधीत व्हायरल झाली आहे. .मोदी यांच्या आवाहनानंतर अनेकांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. विरोधकांबरोबर जनताही सोशल मीडियावर टीका करतेय. सरकार आता यावर काय उत्तर देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.