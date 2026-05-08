आनंदीचं अपहरण करणार विद्याधर ! पहिल्यादांच निगेटिव्ह भूमिका साकारण्याविषयी अभिनेता म्हणतो..

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवर नुकतीच सुरु झालेली आनंदी ही मालिका चर्चेत आहे. आनंदी या अंध मुलीची गोष्ट या मालिकेत पाहायला मिळते आहे. या मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. याबद्दल या मालिकेत निगेटिव्ह भूमिका साकारणाऱ्या विकास पाटीलने भाष्य केलं आहे. .आनंदी मालिकेत युगंधर यांनी पुढाकार घेऊन आनंदी यांचं लग्न ठरवलं आहे. पण विद्याधरची आनंदीवर वाईट नजर आहे. तो तिचं अपहरण करायचं ठरवतो. त्यासाठी बाईच्या वेशात तो आनंदीच्या घरी जातो. मालिकेचा हा प्रोमो गाजतो आहे. .अभिनेता विकास पाटीलने मालिकेत विद्याधरचं पात्र साकारलं आहे. जवळपास तीन वर्षांनंतर विकासने स्टार प्रवाहच्या आनंदी या मालिकेतून पुन्हा मालिका विश्वात पुनरागमन केलं आहे. विद्याधर हा युगंधरचा लहान भाऊ. युगंधरने स्वतः शाळेत न जाता मोल मजुरी करून विद्याधरला शिकवलं. पण विद्याधरने भावाच्या कष्टांची माती केली. युगंधरने कष्टाने कमावलेल्या संपत्तीवर त्याची नजर आहे. अतिशय उर्मट, असंवेदनशील, अय्याशी असलेल्या विद्याधरला पैशांचा प्रचंड माज आहे. बाई आणि बाटलीच्या नादापायी तो कुठल्याही थराला जाऊ शकतो..या भूमिकेविषयी सांगताना विकास म्हणाला, आजवर मी सकारात्मक भूमिका साकारल्या आहेत. पण 'आनंदी'मधला विद्याधर पूर्णपणे वेगळा आहे. त्याची मानसिकता, त्याचा राग, त्याचा अहंकार सगळंच टोकाचं आहे. विद्याधरच्या नकारात्मकतेला वास्तववादी पद्धतीने साकारण्याचा प्रयत्न करतोय. एक अभिनेता म्हणून स्वतःला नव्याने शोधण्याची संधी मिळते आहे. लवकरच मालिकेत आनंदी विवाहबंधनात अडकणार आहे. .आनंदीचं लग्न होऊ नये म्हणून विद्याधर नेमकी कोणती खेळी खेळणार हे पहाणं उत्सुकतेचं असेल. तेव्हा न चुकता पहा आनंदी रात्री ९.३० वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.