"तर माहेरची साडी 200 दिवस चालला असता" निर्माते विजय कोंडके यांचा धक्कादायक खुलासा ; "विक्रम आणि अजिंक्यने.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक सुपरहिट सिनेमा म्हणजे माहेरची साडी. आजही बायकांच्या डोळ्यात पाणी आणणाऱ्या या सिनेमाचा वेगळा चाहतावर्ग आहे. नव्वदच्या दशकात रिलीज झालेल्या या सिनेमाने थिएटरमध्ये तुफान कमाई केली होती. पण नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत निर्माते विजय कोंडके यांनी धक्कादायक खुलासा केला. .नुकतंच माहेरची साडी या सिनेमाच्या टीमने एकत्र येत लोकमत फिल्मी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी अजिंक्य देव आणि विजय कोंडके आणि सिनेमाबाबत एक गंमतीशीर खुलासा केला. विजय अजूनही माझ्यावर आणि विक्रम गोखले यांच्यावर आरोप करतात की त्यांच्यामुळे सिनेमा फक्त १ ० ० चं दिवस चालला. .अजिंक्य यांनी सांगितलं की,"विजयजी अजूनही मला या गोष्टीवरून बोलतात की माझ्या आणि विक्रम गोखलेंमुळे सिनेमा फक्त 100 चं दिवस चालला. कारण आम्ही माहेरची साडी हे जे गाणं आहे ते सहा कडव्यांवरून तीन कडव्यांवर आणलं. जर ते सहा कडव्यांचं पूर्ण गाणं ठेवलं असतं तर सिनेमा 200 दिवस चालला असता. त्यावेळी फक्त मी आणि विक्रमच नाही तर सुबल दा आणि आमचे कॅमेरामनही यात सहभागी होते. आम्ही मिळून विजय दादांना समजावलं की गाणं तीन कडव्यांचंच असायला हवं. ".त्यानंतर विजय कोंडके म्हणाले की,"माहेरची साडी हे मूळ गाणं सहा कडव्यांचं होतं. तर सुरुवातीला माझा कॅमेरामन आला कि हे गाणं खूप मोठं होईल कुणाला आवडणार नाही. त्याला मी परत पाठवलं. मग सुबल दा आले त्यांनाही पाठवलं. मग अजिंक्य आला त्यालाही मीपरत पाठवलं. पण त्याच्यात एकच व्यक्ती शहाणा होता ते म्हणजे विक्रम गोखले. ते माझ्याकडे आले आणि म्हणाले की मला सहा कडव्यांचं गाणं योग्य वाटत नाहीये पण निर्माता तू आहेस तुझा निर्णय आहे. त्याच्या या बोलण्यामुळे मी कन्फ्युज झालो. "."चार लोक मला येऊन सांगत आहेत की गाणं छोटं करा म्हणजे नक्कीच काहीतरी चुकीचं आहे. मीच चुकतोय. असा विचार करून मी तीन कडव्यांचंच गाणं शूटिंग केलं. " असं ते पुढे म्हणाले.."हा सिनेमा सिक्वेल नाही" पुन्हा शिवाजीराजे सिनेमाच्या वादावर महेश मांजरेकरांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.