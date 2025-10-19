Premier

"तर माहेरची साडी 200 दिवस चालला असता" निर्माते विजय कोंडके यांचा धक्कादायक खुलासा ; "विक्रम आणि अजिंक्यने.."

Producer VIjay Kondke On Maherchi Sadi : माहेरची साडी या सिनेमाने त्या काली थिएटरमध्ये तुफान कमाई केली. पण या सिनेमाच्या निर्मात्यांनी हा सिनेमा विक्रम गोखले आणि अजिंक्य देव यांच्यामुळे सिनेमा कमी चालला असा खुलासा केला.
"तर माहेरची साडी 200 दिवस चालला असता" निर्माते विजय कोंडके यांचा धक्कादायक खुलासा ; "विक्रम आणि अजिंक्यने.."
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक सुपरहिट सिनेमा म्हणजे माहेरची साडी. आजही बायकांच्या डोळ्यात पाणी आणणाऱ्या या सिनेमाचा वेगळा चाहतावर्ग आहे. नव्वदच्या दशकात रिलीज झालेल्या या सिनेमाने थिएटरमध्ये तुफान कमाई केली होती. पण नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत निर्माते विजय कोंडके यांनी धक्कादायक खुलासा केला.

Loading content, please wait...
Entertainment news
ajinkya deo
Entertainment Field
Vikram Gokhale

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com