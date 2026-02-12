Video : 'या' अत्यंत पवित्र ठिकाणी विशाल-अक्षयाने बांधली लग्नगाठ ! चाहत्यांनी केला अभिनंदनाचा वर्षाव

Marathi Entertainment News : गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी सेलिब्रिटी लग्नबंधनात अडकले. 'येडं लागलं प्रेमाचं' फेम विशाल निकमनेही 10 फेब्रुवारीला लग्नगाठ बांधली. अभिनेत्री अक्षया हिंदळकरशी त्याने लग्न केलं. सोशल मीडियावर त्याने सुंदर व्हिडीओ शेअर करत त्याने त्याच्या अर्धांगिनीसाठी पोस्ट शेअर केली. .साता जन्माच्या गाठी मालिकेतून ही लाडकी जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. त्यानंतर बिग बॉस मराठीमध्ये अनेकदा विशालने तिचा उल्लेख माझी सौंदर्या म्हणून केला होता. त्यानंतर एक सुंदर व्हिडीओ शेअर करत त्यांनी त्यांचं रिलेशनशिप जाहीर केलं. उत्तराखंडमध्ये उभा दोघांनी डेस्टिनेशन लग्न केलं. .हरिद्वारमध्ये साखरपुडा केल्यानंतर पुराणात उल्लेख असलेल्या अत्यंत पवित्र ठिकाणी त्या दोघांनी लग्नगाठ बांधली. हे ठिकाण आहे त्रियुगीनारायण मंदिर. हिंदू मान्यतेनुसार, या ठिकाणी भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचा विवाह पार पडला होता. या ठिकाणी लग्न करण्याची त्यांची इच्छा होती जी त्यांनी पूर्ण केली..सोशल मीडियावर त्याने सुंदर पोस्टही अक्षयासाठी लिहिली. "चंद्र भागेसारखं प्रेम आपल सखीमी तुझ्यात सामावून जाईनरुसली जरी तू रखुमाई सारखीमी सावळा विठ्ठल होऊन जाईनकायम तुझा रुसवा काढूनतुला आयुष्यभर मनवत राहीन"सोशल मीडियावर विशालने लिहिलेली ही कविता अनेकांना आवडली. अनेकांनी त्याचं अभिनंदनही केलं. .लग्नातील त्यांचा लूकही अनेकांना आवडला आहे. अक्षयाने नारंगी आणि मेंदी रंगाचा मेळ असलेला सुंदर लेहेंगा घातला होता. हातात चुडा, कमी पण सुंदर दागिने यात ती मोहक दिसत होती. तर विशालने नारंगी रंगाची ओढणी आणि मेंदी रंगाचं धोतर नेसलं होतं. .अनेकांनी कमेंट्समध्ये या जोडीचं अभिनंदन केलं. मोजक्या मित्रांच्या उपस्थितीत त्यांचा लग्नसोहळा पार पडला. सोशल मीडियावरही कमेंट्सच्या माध्यमातून अनेकांनी त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. .प्रिया-मुक्ताच्या अभिनयाच्या जुगलबंदीने रंगलेला थरारपट घरबसल्या पाहा ! कधी आणि कुठे घ्या जाणून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.