बॉलिवूडमध्ये येण्यापूर्वीच विवेकने सतराव्या वर्षी कमावलेले 1000000 रुपये ! त्यानंतर सुरु केल्या 6 कंपनी

Vivek Oberoi Earn In Crore Before Debut In Bollywood : बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय कलाकाराबरोबरच एक उत्तम बिझनेसमनही आहे. बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वीच त्याने बिझनेसमधून करोडोची कमाई केली होती.
Entertainment News : अभिनेता विवेक ओबेरॉय लवकरच मस्ती 4 या नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या सिनेमाच्या प्रोमोशनसाठी त्याने दिलेल्या मुलाखतीही चर्चेत आहेत. विवेक 1200 करोड रुपयांच्या संपत्तीचा मालक आहे हे सगळ्यांनाच माहित आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने बिझनेस करायला कधी सुरुवात केली याचा खुलासा केला.

