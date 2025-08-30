एकेकाळी ट्रेनमध्ये पेन विकून फक्त 150 रुपये कमवायचा अभिनेता; आता मुंबईत स्वतःची आहेत चार घरं !

मुंबईत अनेक कलाकार मोठ्या पडद्यावर येण्यासाठी झटतात, त्यातच योगेश त्रिपाठी यांनी अतिशय कष्टातून स्वतःचं करिअर घडवलं.त्यांनी एकेकाळी ट्रेनमध्ये पेन विकून उपजीविका केली, पण आज त्यांच्या मेहनतीमुळे मुंबईत चार घरे आहेत.भाभीजी घर पर है आणि हप्पू की उलटन पलटन या मालिकांमधील "हप्पू सिंह" या भूमिकेमुळे त्यांना खरी लोकप्रियता मिळाली..Entertainment News : 70 MM स्क्रीनवर झळकण्यासाठी आजवर अनेक कलाकार या मुंबई नावाच्या मायानगरीत येतात. कुणाला लगेच प्रसिद्धी मिळते तर कुणी आयुष्यभर फक्त स्ट्रगल करत राहतो. आज जाणून घेऊया एका अशा कलाकाराबद्दल ज्याने एकेकाळी ट्रेनमध्ये पेन विकले पण आज मुंबईत त्याची चार घरं आहेत..अतिशय कष्टातून या अभिनेत्याने स्वतःची ओळख कमावली. कोण आहे हा अभिनेता आणि सध्या काय करतो जाणून घेऊया. .हा अभिनेता आहे योगेश त्रिपाठी. ज्याला अनेकजण भाभीजी घर पर है आणि हप्पू की उलटन पलटन या शोमुळे त्याला प्रसिद्धी मिळाली. अनेकजण त्याला हप्पू सिंह या नावानेही ओळखतात..योगेश हे मूळचे उत्तर प्रदेशातील झाशीच्या राठ या शहरातील आहेत. त्यांच्या घरातील प्रत्येक व्यक्ती शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. पण त्यांनी अभिनय क्षेत्राची निवड केली. कुटूंबाच्या विरोधात जाऊन ते मुंबईत आले. इथे येऊन त्यांनी संघर्ष केला. त्यांच्याकडे राहण्यासाठी जागाही नव्हती त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात तो रेल्वे स्टेशनवर राहिला. तिथे रात्र घालवली. .20 वर्षांपूर्वी योगेश उत्तर प्रदेशहुन मुंबईला आले. त्यांनी रंगभूमीवर काम करून सुरुवात केली. त्या आधी ते रेल्वेच्या परीक्षेची तयारी केली. ते मुंबईत आली तेव्हा त्यांनी वॉश बेसिनजवळ उभं राहून 18 दिवस प्रवास केला. त्यांनी छोटी नोकरी केली. त्यांना 95 रुपये पहिला पगार होता. त्यांनी काही काळ पेनही विकले. त्यातून त्यांची 150 रुपये कमाई व्हायची. .2007 मध्ये त्यांना पहिला ब्रेक मिळाला. एका जाहिरातीत त्यांना छोटी भूमिका मिळाली. तर बॅकग्राउंड अभिनेत्याची भूमिका साकारण्यासाठी 1500 रुपये मिळाले. त्यानंतर त्यांना भाभीजी घर पे है सारखी मालिका मिळाली. त्यांनी या भूमिकेचं सोनं केलं. .आज योगेश यांची महिन्याची कमाई 24 लाख रुपये आहे. त्यांची वर्षाची कमाई 2,88,00,000 रुपये आहे. आज मुंबईत त्यांची चार घरं आहेत. .FAQs :Q1. योगेश त्रिपाठी कोणत्या मालिकेतून लोकप्रिय झाले?👉 भाभीजी घर पर है आणि हप्पू की उलटन पलटन.Q2. लोक त्यांना कोणत्या नावाने अधिक ओळखतात?👉 "हप्पू सिंह".Q3. त्यांनी करिअरच्या सुरुवातीला काय केलं होतं?👉 ट्रेनमध्ये पेन विकून उपजीविका केली होती.Q4. आज त्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे?👉 मुंबईत त्यांची चार घरे आहेत.Q5. योगेश त्रिपाठी यांच्या लोकप्रियतेचं मुख्य कारण काय आहे?👉 त्यांचा विनोदी अभिनय आणि लक्षात राहणारी "हप्पू सिंह" ही भूमिका..Tharal Tar Mag : अर्जुनच्या हाती लागणार सायलीचं तन्वी असल्याचा पुरावा ? प्रोमो बघून प्रेक्षक म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.