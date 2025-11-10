"यशाच्या शिखरावर असताना ट्युमर असल्याचं समजलं.." मराठी अभिनेत्रीने सांगितला आयुष्यातील 'तो' वाईट अनुभव

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक लाडकी अभिनेत्री म्हणजे अदिती सारंगधर. वादळवाट, येऊ कशी तशी मी नांदायला, ह. म. बने तु. म. बने यांसारख्या मालिका, अनेक सिनेमे आणि नाटकं यामुळे अदितीने स्वतःची ओळख बनवली आहे. तिची एक जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत आली आहे. .अदितीने काही काळापूर्वी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी तिने वादळवाट मालिकेमुळे ती लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना अचानक आलेल्या आजारपणाविषयी सांगितलं. यावेळी एक मोठी संधी तिला गमवावी लागली. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया. .ती म्हणाली की,"वादळवाट ही माझी मालिका सुरु होती. तेव्हाच माझ्याकडे एक चांगलं नाटक धावून आलं वय लग्नाचं नावाचं. ते करत असताना मला ट्युमर असल्याचं कळलं. आणि बोलता बोलता माझा आवाज गेला. लोकं वाटलं काय घशाचा त्रास असेल, इन्फेक्शन असेल. डॉक्टरांनी मला महिनाभर औषध दिली. पण माझा आवाज परत आला नाही."."मग डॉक्टर कीर्तने म्हणून आहेत त्यांनी सांगितलं की तिच्या ट्रॅकियाच्या मागे ट्युमर आहे. जो कदाचित कॅन्सरचाही असेल. वयाच्या 24-25 व्य वर्षी अचानक माझा आवाज जाण हा माझ्या करिअरचा खूप मोठा सेटबॅक होता. मला एक महिन्याचा आराम सांगितला होता. मग माझं ऑपरेशन झालं. तो ट्युमर सुदैवाने कॅन्सरचा नव्हता. माझा आवाज परत आला. "."याचदरम्यान माझं बालाजीच्या एका मालिकेसाठी सिलेक्शन झालं. सगळं फायनल झालं. त्यांच शूटिंग सुरु होणार होतं. त्यांनी मला फायनल लुकटेस्ट साठी बोलावल. सगळं झालं. मग ते म्हणाले की उद्यापासून तुम्ही शूटिंगसाठी या पण तेव्हा त्यांना मी म्हणाले की उद्या माझी सर्जरी आहे. मग ती मालिका माझ्या हातातून गेली. ".Video : थाटात पार पडला जयवंत वाडकरांच्या लेकीचा साखरपुडा ! मल्याळी जावई आणि स्वामी समर्थांचं कनेक्शन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.