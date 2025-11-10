Premier

"यशाच्या शिखरावर असताना ट्युमर असल्याचं समजलं.." मराठी अभिनेत्रीने सांगितला आयुष्यातील 'तो' वाईट अनुभव

Aditi Sarangdhar Opens Up About Her Illness Phase : अभिनेत्री अदिती सारंगधरने वादळवाट मालिकेवेळी तिच्या आयुष्यात आलेल्या वाईट काळाविषयी सांगितलं. काय म्हणाली अदिती जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक लाडकी अभिनेत्री म्हणजे अदिती सारंगधर. वादळवाट, येऊ कशी तशी मी नांदायला, ह. म. बने तु. म. बने यांसारख्या मालिका, अनेक सिनेमे आणि नाटकं यामुळे अदितीने स्वतःची ओळख बनवली आहे. तिची एक जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत आली आहे.

