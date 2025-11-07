Premier

"आई गेल्यावर मी नाचणं सोडून दिलं" मराठी अभिनेत्रीने शेअर केली तिची हळवी बाजू ; म्हणाली..

Aditi Sarangdhar Revealed Her Emotional Side : अभिनेत्री अदिती सारंगधरने तिचा एक भावूक अनुभव नुकताच शेअर केला. आई गेल्यावर अदितीने नृत्य सोडलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया.
Aditi Sarangdhar Revealed Her Emotional Side

Aditi Sarangdhar Revealed Her Emotional Side

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक आघाडीची अभिनेत्री म्हणजे अदिती सारंगधर. अदितीने आजवर विविध भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिची हळवी बाजू समोर आली. काय म्हणाली अदिती जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Entertainment news
aditi sarangdhar
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com