"साडी चुरगळू नये म्हणून ती.." प्रसिद्ध डिझायनरचा ऐश्वर्याविषयी धक्कादायक खुलासा; म्हणाला..

Bollywood News : बॉलीवूडबरोबरच हॉलीवूडलाही भुरळ घालणारी एक अभिनेत्री म्हणजे ऐश्वर्या राय बच्चन. तिच्या अभिनय आणि सौंदर्याने तिने आजवर अनेकांची वाहवा मिळवली आहे. नुकतंच एक फॅशन डिझायनरने ती तिच्या कामाबाबत किती जागरूक आणि समर्पित आहे याचं उदाहरण देत खुलासा केला. .ऐश्वर्याने पोन्नीयन सेल्वन सिनेमात काही काळापूर्वी काम केलं होतं. साऊथमध्ये हा सिनेमात सुपरहिट ठरला होता. या सिनेमात कलाकारांचे दागिने डिझायनर करणाऱ्या किशन दास यांनी ऐश्वर्याविषयी एक मोठा खुलासा एका मुलाखतीत केला. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .ऐश्वर्याने या सिनेमात नंदिनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली होती. भरजरी साडी, भरपूर दागिने असा तिचा लुक या सिनेमात होता. तिचा हा पोशाख वजनाने खूप जड होता. त्यामुळे तो सांभाळू खूप अवघड होतं. .किशन दास यांनी सांगितलं की, एकदा पोशाख परिधान केल्यानंतर तो चुरगळू नये आणि दागिन्यांची मांडणी बिघडू नये म्हणून ऐश्वर्या 6-7 खुर्चीवर बसायची नाही. ती तासनतास उभी राहून शॉटची वाट पाहायची. म्हणजे पडद्यावर तिचा लुक चांगला दिसेल. .ऐश्वर्याच्या कृतीने फक्त कलाकारच नाही तर तंत्रज्ञही भारावले. तिच्या निष्ठेचं अनेकांनी कौतुक केलं. आजही तिचा या सिनेमातील लुक अनेकांना आवडतो.