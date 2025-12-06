Premier

'खरंच ही ऐश्वर्या?' ब्लॅक अँड व्हाईट गाऊनमधला ऐश्वर्याचा ग्लॅमरस लूक व्हायरल!

Aishwarya Rai’s Stunning Black & White Gown Look Viral: रेड फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ऐश्वर्या राय हिने ब्लॅक-व्हाईट गाऊन आणि एंब्रॉयडरी ब्लेझरमध्ये जबरदस्त एंट्री घेतली. तिचा स्टनिंग लूक पाहून चाहत्यांनी तिच्या सौंदर्याचं कौतुक केलं असून तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ही तिच्या सौदर्यामुळे ओळखली जाते. ती गेल्या काही दिवसांपासून सिनेमामध्ये दिसत नसली तरी तिची आजही क्रेझ तितकीच आहे. सोशल मीडियावर तिचे फोटो, व्हिडिओ नेहमीच व्हायरल होत असतात. दरम्यान अलीकडेच ऐश्वर्याने रेड फिल्म फेस्टिवलला हजेरी लावली. यावेळी तिचा लूक पाहून चाहते घायाळ झाले.

