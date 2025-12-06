'खरंच ही ऐश्वर्या?' ब्लॅक अँड व्हाईट गाऊनमधला ऐश्वर्याचा ग्लॅमरस लूक व्हायरल!

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ही तिच्या सौदर्यामुळे ओळखली जाते. ती गेल्या काही दिवसांपासून सिनेमामध्ये दिसत नसली तरी तिची आजही क्रेझ तितकीच आहे. सोशल मीडियावर तिचे फोटो, व्हिडिओ नेहमीच व्हायरल होत असतात. दरम्यान अलीकडेच ऐश्वर्याने रेड फिल्म फेस्टिवलला हजेरी लावली. यावेळी तिचा लूक पाहून चाहते घायाळ झाले. .ऐश्वर्याने रेड फिल्म फेस्टिवलमध्ये स्टनिंग लूक केला होता. यावेळी ऐश्वर्याने लाँग गाऊन घातला होता. तिचा ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट लूक प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. या गाऊनमध्ये ऐश्वर्या अत्यंत सुंदर दिसत होती. तिची ब्लॅक कलरची हँवी एंब्रॉयडरी तिच्यावर उठून दिसत होती. तिचा मेकअप अत्यंत साधा आणि सर्वांना आकर्षित करणार होता. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या पाठमोरी दिसत आहे. यावेळी तिने ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट रंगाचा गाऊन घातला आहे. त्यावर हेवी डिझाईन होती. तसंच त्या गाऊनवर तिने ब्लॅक रंगाचं ब्लेझर घातलं होतं. हेवी एंब्रॉयडरी असलेलं हे ब्लेझर तिच्यावर खूप उठून दिसत होतं. या ड्रेससोबत तिने सिंपल असा मेकअपही केला होता. रेड लिपस्टिक, न्यूड बेस मेकअप आणि ओपन हेअरमुळे तिचं सौदर्य अधिकच खुलून दिसत होतं. .सध्या सोशल मीडियावर ऐश्वर्या राय हिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स करत तिच्या सौदर्याचं कौतूक केलंय. तिचा हा वेगळा अंदाज पाहून चाहते खुश झालेत. मध्यतरी ऐश्वर्याला तब्येतीच्या कारणामुळे प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. परंतु आता तिने तिचं वजन कमी देखील केलं आहे. त्यामुळे तिचं सौदर्य अधिकच खुलून दिसत आहे. .'मी आलियाची मोठी चाहती' फॅनच्या प्रश्नाला श्रद्धा कपूरच उत्तर, म्हणाली...'आमच्यासाठी कथा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.