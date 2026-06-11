अमृता धोंगडेचा हटके लूक अन् हितेश मोडक यांच्या सुरांची जादू; ‘आली लखाबाई’ गाण्याची चर्चा

Entertainment News : मराठी संगीतविश्वात लोकसंगीताचा गोडवा आणि आधुनिक सादरीकरणाचा सुरेख संगम घडवणारं नवीन गाणं ‘आली लखाबाई’ नुकतंच रसिकांच्या भेटीला आलं आहे. अभिनेत्री अमृता धोंगडे हिचा मोहक अभिनय आणि नृत्याने सजलेल्या या गाण्याला प्रसिद्ध संगीतकार हितेश मोडक यांनी सुरेल संगीत दिलं आहे. अल्पावधीतच हे गाणं रसिकांच्या मनावर राज्य करत आहे. अवघ्या काही तासांत हजारोंच्या घरात हे गाणं पाहिलं गेलं. ग्रामीण संस्कृतीचा ठेवा जपत, उत्सवमय वातावरण आणि पारंपरिक लोककलेचा रंग या गाण्यात अनुभवायला मिळतो. .अमृता धोंगडे हिने आपल्या खास लावण्यपूर्ण शैलीतून ‘लखाबाई’चं पात्र जिवंत केलं असून तिच्या आकर्षक स्क्रीन प्रेझेन्समुळे गाण्याला वेगळीच उंची प्राप्त होईल यांत शंका नाही. गाण्यातील अमृताचा लूक, रौद्रावतार साऱ्यांना वेडं करणारा आहे. हितेश यांच्या ‘राजा राजा’ या गाण्यालाही बरीच लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर आता ठेका धरायला लावणारे सूर, प्रभावी शब्दरचना आणि नेत्रदीपक चित्रीकरण असलेलं ‘आली लखाबाई’ हे गाणंही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. या गाण्याच्या प्रदर्शनाने साऱ्यांची उत्सुकता पूर्ण केली आहे..गाण्याबाबत बोलताना निर्माते हितेश मोडक यांनी असं म्हटलं की, “‘राजा राजा’ या गाण्याला प्रेक्षकांनी दिलेल्या भरभरून प्रेमानंतर ‘आली लखाबाई’लाही तितकाच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचा आम्हाला आनंद आहे. या गाण्यातील लोकसंगीताचा ठेका, आकर्षक चित्रीकरण आणि अमृता धोंगडेचा दमदार परफॉर्मन्स प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरत आहे. प्रेक्षकांकडून मिळणारे हे प्रेम आणि सकारात्मक प्रतिसाद आम्हाला आणखी चांगले काम करण्यासाठी प्रेरणा देणार आहे. ‘आली लखाबाई’ हे गाणं प्रत्येकाच्या ओठांवर रेंगाळेल, असा आम्हाला विश्वास आहे”..तर निर्माती आणि अभिनेत्री अमृता धोंगडे म्हणाली, “‘आली लखाबाई’ हे गाणं माझ्यासाठी खूप खास आहे. या गाण्यात अभिनयाची जबाबदारी सांभाळताना निर्माती म्हणूनही स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी मला मिळाली. गाण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आम्ही प्रचंड मेहनत घेतली असून त्याचा परिणाम प्रेक्षकांच्या प्रतिसादातून दिसून येत आहे. या गाण्यातील माझा रांगडा, रौंद्रावतार आणि पारंपरिक लूक प्रेक्षकांना विशेष आवडत असल्याचं पाहून खूप आनंद होत आहे. चित्रीकरणादरम्यान संपूर्ण टीमने अतिशय उत्साहाने काम केलं आणि त्यातूनच ‘आली लखाबाई’ला हे वेगळेपण प्राप्त झालं. प्रेक्षकांनी या गाण्यावर भरभरून प्रेम केल्याबद्दल मी त्यांची मनापासून आभारी आहे.".अमृता धोंगडेच्या चाहत्यांसाठी आणि लोकसंगीतप्रेमींसाठी ही एक खास मेजवानी ठरणार आहे कारण फक्त अभिनय नाहीतर निर्माती म्हणूनही अमृता हितेश मोडक यांच्याबरोबर गाण्यात दिसणार आहे. अमृताबरोबर या गाण्यात अभिनेत्री नॉयरिका भतीजा, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी आणि बालकलाकार आरोह धोंगडे महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसले. हितेश मोडक यांचं संगीत असलेलं हे गाणं सचिन कांबळे यांनी दिग्दर्शित केल आहे. हे गाणं गायक सौरभ साळुंखे, ईश्वरी बाविस्कर यांनी गायलं आहे. गावाकडच्या संस्कृतीचा सुगंध, नृत्याची ऊर्जा आणि संगीताची जादू यांचा सुंदर मिलाफ असलेलं ‘आली लखाबाई’ हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर आणि संगीतप्रेमींमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे..आपला सुरज लवकरच बाबा होणार! आत्या जान्हवी किल्लेकरने चोरओटीचा व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्युज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.