"माझ्याकडे लोनचे हफ्ते भरण्यासाठी पैसे नव्हते.." अमृताने सांगितला स्वामींचा अनुभव, "मी ढसाढसा रडले"

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री अमृता खानविलकर तिच्या बिनधास्त व्यक्तिमत्त्वासाठी प्रसिद्ध आहे. पण तितकीच ती श्रद्धाळू आहे. ती स्वामी समर्थांची भक्त आहे आणि तिला आलेले अनुभव ती कायमच सोशल मीडियावर शेअर करत असते. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिला आलेला स्वामींचा अनुभव शेअर केला. .अमृताने नुकतीच अमुक तमुक चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने अध्यात्मिकतेकडे बघण्याचा तिचा दृष्टिकोन शेअर केला. यावेळी तिला तिच्या वाईट काळात आलेला स्वामींचा अनुभव सांगितला. काय म्हणाली अमृता जाणून घेऊया. ."मी आधी जिथे राहायचे लोखंडवाल्यामध्ये तिथे त्यांचा मठ होता. एकदा असंच माझ्या मनात आलं की जाऊन बघूया. मी गेले तिथे आणि त्यानंतर मी तिथे दररोज जात राहिले. स्वामींना फार काही लागत नाही. त्यांना फक्त तुमची भक्ती लागते. माझ्या आयुष्यात जे जे काही वाटत होतं ते ते त्यांना वाहील आणि त्यांनी मला रस्ता दाखवला. "."माझं आणि हिमांशूचं एक घर आहे लोखंडवाल्याला. काय झालं आम्ही ते घर घेतलं आणि कोविड सुरु झाला. त्या घराचा हफ्ता खूप मोठा होता. नंतर आमच्या लक्षात आलं की हे आम्हाला परवडत नाहीये. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की ते भाड्याने देऊया कारण तेव्हा ते कुणी विकत घेत नव्हतं. आणि आमची सगळी बचत संपली होती. एक वेळ अशी आली की पुढच्या महिन्याचा हफ्ता द्यायला पैसेच शिल्लक नव्हते. त्यात काय झालं एक पार्टी आली आणि ते ना माझं मंदिर बघून गेले. ते म्हणाले आपण उद्या पेपर्स साइन करू. "."आम्ही त्यांना सहज दुसऱ्या दिवशी विचारलं की तुम्ही का हे घर घेतलं. त्यावर तो माणूस पेपर साईन करता करता म्हणाला की, तुमच्या घरात तो स्वामी समर्थांचा फोटो आहे ना तो बघून घेतलं. मी त्यांना खूप मानतो. मी ढसाढसा रडायला लागले तिथे. मी तिकडे बसल्या बसल्या स्वामींना सॉरी म्हणाले. मला वाटलं तुमचं लक्ष नाहीये माझ्याकडे पण तुम्ही ते घडवून आणलं." असं ती पुढे म्हणाली.