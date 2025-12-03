Premier
सिनेमा, मालिका गाजवल्यानंतर 'या' मराठी अभिनेत्रीचं आता रंगभूमीवर पदार्पण; "तुमचे आशीर्वाद"
Marathi Actress Debut In Natak : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश अभिनेत्री आता रंगभूमीवर पदार्पण करतेय. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि नव्या नाटकाचं नाव काय जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी रंगभूमीला गेल्या काही काळापासून उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. अनेक नवीन नाटकांना प्रेक्षक गर्दी करत आहेत. यामुळे अनेक कलाकारही रंगभूमीकडे वळत आहेत. आजवर मराठी, हिंदी सिने आणि मालिकाविश्वात स्वतःची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री रंगभूमीवर पदार्पण करतेय.