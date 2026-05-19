नवरा वकील, सासू माजी न्यायाधीश ! तरीही केला हुंडयासाठी छळ; त्विशा शर्माने मैत्रिणीला केलेला मेसेज चर्चेत

Entertainment News : गेल्या काही काळापासून हुंडाबळीची समस्या पुन्हा डोकं वर काढतेय. महाराष्ट्रातील वैष्णवी हगवणेचे प्रकरण ताजे असतानाच भोपाळमध्येही अशीच घटना घडल्याचं समोर आलं आहे. माजी मिस पुणे असलेल्या त्विशा शर्माने गळफास लावून स्वतःचा जीव घेतला. ती 33 वर्षांची होती. तिच्या कुटूंबाने हुंडाबळीचा आरोप केला आहे. .त्विशाचं लग्न भोपाळमध्ये राहणाऱ्या आणि पेशाने वकील असणाऱ्या समर्थ सिंहशी झालं होत, डिसेंबर 2025 मध्ये त्यांचं लग्न झालं. या दोघांची ओळख 2024 मध्ये डेटिंग वेबसाईटवर झाली. त्यानंतर त्यांनी वर्षभराने लग्न केलं. समर्थ हा वकिलीची प्रॅक्टिस करतो तर त्याची आई माजी न्यायाधीश आहे..त्विशाचा तिने मैत्रिणीला केलेला मेसेज व्हायरल झाला होता. 'मी लग्नाच्या जाळ्यात अडकले आहे. तू अडकू नकोस. आत्ता मला बोलता येत नाहीये. योग्य वेळ आली की मी तुला फोन करेन.' असा मेसेज तिने तिची मैत्रीण मीनाक्षीला केला होता. यावर तिच्या मैत्रिणीने "तुझी खूप काळजी वाटते टुकटुक. माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे." असा रिप्लाय दिला..तर त्विशाने मुग्गुरु मोनागल्लू या साऊथ सिनेमात काम केलं होतं. या सिनेमातील तिचा सहकलाकार दीक्षितने मुलाखतीत त्याच्या भावना व्यक्त केल्या. "ती खरंच एक अत्यंत धक्कादायक बातमी आहे. मी तिला नेहमीच एक समर्पित आणि कष्टाळू मुलगी म्हणून ओळखत होतो. ती आपल्या कलेशी पूर्णपणे एकनिष्ठ होती. ती अत्यंत उत्साही स्वभावाची होती. तिने स्वतःचे जीवन संपवले ही गोष्ट पचवणे अत्यंत वेदनादायी आहे. तिचं लग्न झालं याची मला कल्पना नव्हती. आम्ही फक्त एका सिनेमात एकत्र काम केलं. त्यानंतर ती तिच्या घरी परत गेली. चार वर्षांपूर्वी आम्ही बोललो होतो." असं तो पुढे म्हणाला..दरम्यान त्विशाच्या नातेवाईकांनी तिचा नवरा आणि इतर सासरच्या मंडळींवर हुंड्यासाठी छळल्याचा आरोप आहे. नातेवाईकांचा दावा आहे की, मंगळवारी रात्री साधारण 10 वाजेपर्यंत त्विशा त्यांच्याशी फोनवर संपर्कात होती. त्विशाला भोपाळ सोडून माहेरी नोएडाला परत जायचं होतं. दरम्यान न्यायालयाने त्विशाची सासू गिरीबाला यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तर समर्थच्या जामीनाची सुनावणी 18 मेला होणार आहे.